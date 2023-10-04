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Польский политик: Украина — это насквозь коррумпированная страна, которой неизвестно слово «демократия»

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Варшаве следовало проводить жёсткую политику в отношении Киева и заботиться прежде всего о безопасности Польши, уверен политик Павел Кукиз. В интервью Polsat News он упрекнул власти в том, что они действовали слишком инфантильно, наивно полагая, что у Украины есть что-то общее с демократией, в то время как это насквозь коррумпированная страна.
Польский политик: Украина — это насквозь коррумпированная страна, которой неизвестно слово «демократия»
АР

Польский политик Павел Кукиз считает, что представители правящей партии «Право и справедливость» и СМИ допустили ошибку, относясь к украинцам как к нации, у которой когда-то была полная демократия, которую внезапно отняли у неё россияне. «Это дотла коррумпированная страна, в которой «демократия» — совершенно неизвестное слово», — сказал он в интервью Polsat News.

По его мнению, президент на Украине зачастую выступает в роли заложника украинских олигархов, многие из которых даже живут за границей и платят налоги тоже где-то там, возможно, на Кипре или в Люксембурге.
 
Кукиз напомнил, что он неоднократно указывал на необходимость проводить в отношении Киева жёсткую политику, оказывая при этом помощь в пределах своих возможностей и логики. «В первую очередь нам следует думать о безопасности Польши», — призвал он. 

«Понятное дело, раз Россия напала на Украину, мы должны иметь в виду, что если они слишком быстро подойдут к восточным границам Польши, то они могут по инерции пересечь эти границы…» — рассуждает политик. «Однако я по-прежнему считаю, что политика в отношении Украины была слишком инфантильной. Мы не смотрели в оба, на то, что они просто-напросто, как любая другая страна, будут в первую очередь заботиться о своих интересах», — резюмировал он.
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