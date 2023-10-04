Польский политик: Украина — это насквозь коррумпированная страна, которой неизвестно слово «демократия»
Польский политик Павел Кукиз считает, что представители правящей партии «Право и справедливость» и СМИ допустили ошибку, относясь к украинцам как к нации, у которой когда-то была полная демократия, которую внезапно отняли у неё россияне. «Это дотла коррумпированная страна, в которой «демократия» — совершенно неизвестное слово», — сказал он в интервью Polsat News.
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