«Нужен отчёт о каждом центе» — сенатор США призвал объяснить, куда идут средства на поддержку Киева

США тратят миллиарды долларов на реформирование украинской экономики и на зарплаты украинских чиновников — по мнению сенатора от штата Миссури Джоша Хоули, это возмутительно. В интервью Fox News политик заявил, что не поддержит дальнейшую финансовую помощь Украине. «Нам нужен отчёт о каждом потраченном центе!» — подчеркнул Хоули.

Устроить шатдаун? С нами на связи сенатор Джош Хоули. Сенатор, в случае приостановки работы государственных структур миллионы американцев не получили бы зарплату, но он (сенатор США Майкл Беннет. — ИноТВ) готов пойти на это! И не ради нашей границы, а, по сути, ради защиты границы Украины. Как это понять?



ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: И они ведь почти так и сделали, Лора! Ещё на прошлой неделе этот сенатор, которого вы сейчас показывали, удерживал бюджетное финансирование до последней минуты и чуть не устроил шатдаун, потому что ему не нравился тот факт, что в бюджет не включили деньги для Украины! Это карикатурно!



И, кстати, теперь, благодаря утечке документов администрации Байдена, мы знаем, что происходит на Украине. Эти деньги идут на «капитальный ремонт» страны: наши деньги тратятся на реформу их банковской системы, на их министерство образования, на преподавание английского на Украине… Преподавание английского! Мы теперь и в американских-то школах не можем преподавать английский, однако мы преподаём его на Украине и платим за это. Бред! Полнейший бред!



Я хочу показать вам, что пишет об этом The Wall Street Journal: «США и другие страны-доноры фактически платят зарплаты 150 тысячам государственных служащих на Украине и более чем полумиллиону учителей, профессоров и работников школ, не говоря уже о государственных расходах, от здравоохранения до жилищных субсидий». Кстати, в понедельник Госдепартамент объяснил, зачем это делается.



МЭТТЬЮ МИЛЛЕР, пресс-секретарь Госдепартамента США: Это также важно для способности Украины построить экономику на долгосрочную перспективу, им нужна экономика, способная поддерживать аппарат безопасности для сдерживания российской агрессии в будущем…



Ага, то есть наша экономика по-прежнему страдает от высокой инфляции, от неприлично высоких цен на бензин и общего упадка, но мы должны строить планы на будущее Украины! Сенатор?



ДЖОШ ХОУЛИ: Да, и перестроить украинскую экономику на долгосрочную перспективу… Я ничего не понял из того, что услышал! Я думал, обоснованием для наших многомиллиардных расходов на Украину была военная помощь, я думал, всё это было, чтобы остановить русских, но оказывается, что даже это неправда. Теперь мы будем закидывать деньгами их правительственных бюрократов! Как будто мало того, что мы платим нашим собственным бюрократам, продвигающим многообразие, равенство, инклюзивность и критическую расовую теорию в Америке, теперь мы платим им и на Украине!



Такое нарочно не придумаешь, Лора! Вот почему американцам это надоело. Это абсурд! И, кстати, мы вообще не отслеживаем судьбу этих денег! Конгресс неоднократно голосовал против каких-либо независимых наблюдателей, которые бы следили за деньгами. Нам нужен отчёт о каждом потраченном центе! И вот что я вам скажу. Я не проголосую больше ни за один цент для Украины!



Сенатор, Politico сообщает, что президент Байден очень обеспокоен судьбой денег, направленных на финансирование Украины. Politico утверждает, что в конфиденциальной, но не засекреченной версии долгосрочного плана США изложены многочисленные шаги, предпринимаемые Вашингтоном с целью помочь Киеву искоренить злоупотребления и в целом реформировать ряд секторов украинской экономики. Подчёркивается, что коррупция может вынудить западных союзников отказаться от дальнейшей поддержки Украины в борьбе с Россией и что Киев не может откладывать меры по борьбе со взяточничеством. Ого! Они понимают, что там много коррупции, связанной с деньгами, которые они туда посылают! Им это известно!



ДЖОШ ХОУЛИ: Они знают, но не желают признавать. И не желают отслеживать судьбу наших денег. Лора, это делает их отказ от независимых наблюдателей за финансированием Украины совершенно непростительным! Как они могут говорить: «Да, их коррупция — это огромная проблема. И, кстати, мы, помимо прочего, финансируем их министерство образования! Но нет, нет, мы не хотим знать, как используются наши деньги!»? Нам нужен отчёт о каждом центе.



И вот что я вам скажу. Не знаю, что нам ещё скажут, чтобы обосновать траты на Украину, мы уже столько всего слышали. То мы останавливаем русских, то оказываем поддержку украинскому правительству, то спасаем Западную Европу, то боремся с Китаем… Теперь нам говорят, что Украина — это на самом деле про Китай. Что мы услышим в следующий раз? Жду не дождусь. Но вывод один: это должно прекратиться.



Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.