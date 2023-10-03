Politico: администрация Байдена обеспокоена коррупцией на Украине гораздо больше, чем публично признаёт

Коррупция на Украине вызывает у американских властей гораздо больше беспокойства, чем они публично признают, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ. При этом в Вашингтоне опасаются, что проблема взяточничества может вынудить западных союзников отказаться от поддержки Киева.

Официальные лица администрации Байдена обеспокоены коррупцией на Украине гораздо больше, чем публично признают, пишет Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ, в котором представлена стратегия США.



В этой «конфиденциальной, но несекретной» версии долгосрочного плана Вашингтона излагаются многочисленные шаги, которые Америка предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов.



В этом документе подчёркивается, что коррупция может вынудить западных союзников отказаться от поддержки Украины в её борьбе против России и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с этой проблемой.



«Осознание коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени», — говорится в документе.



В отличие от документа, опубликованного втихую Госдепом месяц назад, конфиденциальная версия «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации её банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО. При этом многие цели направлены на снижение коррупции, от которой страдает страна.



Тихое обнародование этой стратегии и тот факт, что в конфиденциальной версии остались самые жёсткие формулировки, подчёркивают проблему с подачей информации, стоящую перед командой Байдена.



Белый дом хочет оказать давление на Украину, чтобы та положила конец взяточничеству, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят американские доллары. Но слишком громкое обсуждение этой проблемы может придать смелости противникам американской помощи Киеву, многие из которых — это законодатели-республиканцы, пытающиеся заблокировать подобную помощь. Кроме того, любое ощущение ослабления американской поддержки Киева также может вынудить ещё больше европейских стран «дважды подумать о своей роли», говорится в статье.



Украинская коррупция уже давно вызывает беспокойство у американских чиновников, в том числе у президента Джо Байдена. Но после начала украинского конфликта этой теме не уделяли большого внимания, отмечает Politico.