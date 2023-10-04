Scoop: «бесконечная трясина» — Зеленский теряет поддержку Вашингтона

Последний визит Зеленского в Вашингтон не принёс ожидаемых результатов, констатирует профессор Биной Кампмарк в колонке для интернет-издания Scoop. Когда 21 сентября он постучался в двери влиятельных американских начальников, то не встретил прежнего гостеприимства и открытых кошельков. Число тех, кто верит в мудрость помощи Киеву, стремительно сокращается.

В этот раз всё сложилось не совсем удачно для Зеленского. Его последний визит в Вашингтон не принёс ожидаемых результатов, констатирует профессор Биной Кампмарк в колонке для интернет-издания Scoop. Когда 21 сентября он постучался в двери влиятельных американских начальников, то не встретил прежнего гостеприимства и открытых кошельков.

Ещё в декабре прошлого года Зеленскому и его компании не нужно было далеко ходить, чтобы получить поддержку и одобрение своих действий, напоминает издание. Тогда его визит, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «подчеркнул твёрдую приверженность Соединённых Штатов поддерживать Украину так долго, как это потребуется, в том числе путём предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи».

Тогда сенатор-республиканец Митт Ромни был в числе тех, кто с энтузиазмом отзывался о Зеленском. «Он национальный и мировой герой, я рад получать от него весточку», — цитирует чиновника издание. СМИ упражнялись на все лады, проводя параллели ни много ни мало с самим Черчиллем, когда тот прилетел в Вашингтон для встречи с Рузвельтом в декабре 1941 года.

Как сообщает Scoop, эту фетишистскую риторику подхватила и Нэнси Пелоси: «Восемьдесят один год спустя, на этой неделе, для меня особенно трогательно присутствовать при выступлении другого героического лидера перед конгрессом во время войны — и когда на кону сама демократия».

По мнению издания, Зеленский избрал необычный подход, чтобы просить денег для Украины. Очевидно, он не слишком разбирается в истории США. Однако ему должны были проводить брифинги, чтобы он понимал, что в американской политике есть направление, когда симпатизируют изоляционизму и с подозрением относятся к иностранным лидерам, которые слишком прямо требуют щедрости в ведении войн.

Как можно обойти эту проблему? Использовать понятные, пусть и неуклюжие, метафоры опытного предпринимателя. «Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом», — заявил Зеленский. По мнению Кампмарка, он умело использовал корпоративный язык, словно выступал перед важными акционерами.

А акционерами были представители ВПК США, для которых война на Украине стала настоящей золотой жилой и чьё влияние на законодателей остаётся очень сильным.

Несмотря на настоящее шоу, устроенное Зеленским, число тех, кто верит в мудрость таких инвестиций, стремительно сокращается. Как заметил один из журналистов CNN, теперь уже недостаточно цитировать Рузвельта и напоминать про 11 сентября, чтобы привлечь внимание законодателей.

Причём республиканцы перестают верить Киеву быстрее демократов. По данным августовского опроса, 71% республиканцев выступают решительно против оказания дополнительной помощи Украине. Их поддерживают и большинство жителей страны — 55% американцев.

Среди тех, кто оправдывает продолжение финансирования конфликта, — лидер меньшинства в сенате Митч Макконелл. Он уверен, что главная выгода для США — нанесение максимального вреда России. «Помочь Украине вернуть её территорию означает ослабить, ослабить одного из крупнейших стратегических противников Америки без единого выстрела», — цитирует Макконнелла Scoop.

С ним категорически не согласен республиканец Рэнд Пол. Он, как и многие, не поверил Зеленскому, который пытался произвести максимально положительное впечатление на конгресс. «Я буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходованию средств, которые предусматривают дальнейшую помощь США Украине», — цитирует сенатора издание.

«Поскольку конца не видно, становится всё более вероятным, что Украина превратится в ещё одну бесконечную трясину, финансируемую американскими налогоплательщиками», — пояснил сенатор свою позицию журналу American Conservative. По его мнению, администрация Байдена «не смогла сформулировать чёткую стратегию или цель в этой войне и долгожданное контрнаступление Украины не привело к значимым успехам на востоке».

Бесконечная трясина, о которой упоминал Рэнд Пол, несёт за собой множество опасностей. Существовала перспектива просчётов и головотяпства, в результате чего американские войска могли быть втянуты в прямое противостояние с российской армией. Кроме того, не было никаких «эффективных механизмов надзора» за финансированием, которое шло в карманы киевских чиновников.

«К сожалению, коррупция глубоко укоренилась на Украине, и есть множество свидетельств того, что она стала безудержной…» — продолжает Пол. Он также отметил, что правительство Зеленского «запретило политические партии, они вторглись в церкви, они арестовывали священников, так что нет, это не демократия, это коррумпированный режим».

30 сентября палата представителей США одобрила законопроект о финансировании до середины ноября 2023 года. В августе Байден просил дополнительный пакет помощи Украине в размере $24 млрд, но получил лишь $6,1 млрд. Из них полтора миллиарда пойдёт на инициативу содействия безопасности Украины. Эта мера позволяет производителям американского оружия получать дополнительные контракты от Пентагона.

Как сообщает издание, возрастающее сопротивление бесконтрольному финансированию Украины особенно сильно раздражает некоторых демократов, которые считают, что поражение России напрямую связано с делом свободы США. Однако, отмечает профессор Кампмарк, рано или поздно даже провоенное политическое крыло начнёт понимать, что Украина становится слишком серьёзной проблемой. И тогда шапка, которую Зеленский носит в протянутой руке, опустеет.