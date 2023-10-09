JF: Россия побеждает — ЦРУ это знает, но боится сказать правду высшему руководству
Рэй, когда вы работали в разведывательном сообществе, вы участвовали в брифингах для членов правительства на самом высоком уровне. Считаете ли вы, что разведывательное сообщество наконец-то начинает осознавать правду, очевидную реалистичную правду о том, что Украина не может выиграть этот конфликт, и они наконец-то говорят об этом своим боссам в Западном крыле в Лэнгли и в Овальном кабинете?
РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-сотрудник ЦРУ: Аналитики должны быть дураками, чтобы не понимать этого. Но, знаете, администрация пока не готова заканчивать — нужно знать, когда можно продолжать, а когда нужно сворачиваться. Очень трудно для высшего руководства ЦРУ и других структур сказать: «Эй, господин президент, это всё глупости, нам стоит заключить с ними сделку». Это действительно тяжело. И, как я вижу, Билл Бёрнс и все его товарищи на самом деле просто винтики в колесе этой пропагандистской машины. И пока Джейкоб Салливан, Тони Блинкен и Нуланд управляют этим шоу, аналитики разведки, будучи придавлены этой машиной, не захотят говорить правду. Поэтому кто-то должен сказать Байдену: «Слушай, сейчас самое время это всё закончить и заключить максимально выгодный договор». У русских, как всегда, есть преимущество. Кроме того, сейчас они угрожают нам такой стратегической ситуацией, к которой мы не привыкли, с которой никогда раньше не сталкивались.
Ларри, тот же вопрос. Как вы считаете, разведывательное сообщество всё ещё вторит существующим предрассудкам Белого дома и Западного крыла? Или вы думаете, что они встают на сторону реализма?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Сейчас наблюдается раскол, разделение. Поступает та же информация, что и раньше, от разведывательного управления министерства обороны — об этом сообщал Сеймур Хёрш. В ЦРУ же вы услышите совершенно другую точку зрения: и они протестуют, они жалуются, что их игнорируют.
Одним из симптомов или индикаторов, на которые стоит обратить внимание, является увеличение количества утечек информации о том, что происходит на Украине, о разногласиях и различиях в политических взглядах. Это признак раскола, распада политики. Ведь когда есть согласие в отношении того, что делается, утечек не происходит. Так что такие утечки — ещё один показатель того, что лавина начала свой сход.
Дата выхода в эфир 07 октября 2023 года.
Ссылки по теме
-
SZ: хаос в Конгрессе США грозит подорвать западную коалицию сторонников Украины
-
JF: Украину ждёт поражение уже зимой — но конфликт России с Западом продолжится
-
Fox: промыть мозги или арестовать — несогласных с Байденом предложили «депрограммировать»
-
«Начало конца для Украины?» — Sky News о том, как Киев теряет поддержку Запада