Разведывательное сообщество знает, что Украине не победить, но доложить об этом высшему руководству они боятся, заявили бывшие сотрудники ЦРУ в интервью Judging Freedom. Об этом свидетельствуют и участившиеся «утечки» о реальном положении дел на Украине. Экс-аналитики считают, что «это признак разлома»: когда всё идёт по плану, никаких «случайных утечек» не происходит.

Рэй, когда вы работали в разведывательном сообществе, вы участвовали в брифингах для членов правительства на самом высоком уровне. Считаете ли вы, что разведывательное сообщество наконец-то начинает осознавать правду, очевидную реалистичную правду о том, что Украина не может выиграть этот конфликт, и они наконец-то говорят об этом своим боссам в Западном крыле в Лэнгли и в Овальном кабинете?

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-сотрудник ЦРУ: Аналитики должны быть дураками, чтобы не понимать этого. Но, знаете, администрация пока не готова заканчивать — нужно знать, когда можно продолжать, а когда нужно сворачиваться. Очень трудно для высшего руководства ЦРУ и других структур сказать: «Эй, господин президент, это всё глупости, нам стоит заключить с ними сделку». Это действительно тяжело. И, как я вижу, Билл Бёрнс и все его товарищи на самом деле просто винтики в колесе этой пропагандистской машины. И пока Джейкоб Салливан, Тони Блинкен и Нуланд управляют этим шоу, аналитики разведки, будучи придавлены этой машиной, не захотят говорить правду. Поэтому кто-то должен сказать Байдену: «Слушай, сейчас самое время это всё закончить и заключить максимально выгодный договор». У русских, как всегда, есть преимущество. Кроме того, сейчас они угрожают нам такой стратегической ситуацией, к которой мы не привыкли, с которой никогда раньше не сталкивались.

Ларри, тот же вопрос. Как вы считаете, разведывательное сообщество всё ещё вторит существующим предрассудкам Белого дома и Западного крыла? Или вы думаете, что они встают на сторону реализма?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Сейчас наблюдается раскол, разделение. Поступает та же информация, что и раньше, от разведывательного управления министерства обороны — об этом сообщал Сеймур Хёрш. В ЦРУ же вы услышите совершенно другую точку зрения: и они протестуют, они жалуются, что их игнорируют.

Одним из симптомов или индикаторов, на которые стоит обратить внимание, является увеличение количества утечек информации о том, что происходит на Украине, о разногласиях и различиях в политических взглядах. Это признак раскола, распада политики. Ведь когда есть согласие в отношении того, что делается, утечек не происходит. Так что такие утечки — ещё один показатель того, что лавина начала свой сход.

Дата выхода в эфир 07 октября 2023 года.