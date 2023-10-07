«Начало конца для Украины?» — Sky News о том, как Киев теряет поддержку Запада

На Западе всё сильнее даёт о себе знать усталость от украинского конфликта: во многих странах фокус внимания публики смещается на внутренние проблемы, что неизбежно окажет влияние на итоги выборов во многих из них, убеждён обозреватель Sky News. По мысли журналиста, на фоне провального контрнаступления Киева это может означать, что украинскому правительству придётся пойти на компромисс.

В последние дни со словами поддержки в адрес Киева выступили и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, и президент США Джо Байден — и всё же общественная поддержка дальшейшего вмешательства в украинский конфликт в западных странах сокращается, и предстоящие многим из них выборы «неизбежно» отразятся на объёмах помощи, которую получает Украина, констатирует Sky News. По мнению обозревателя, ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос, а не идёт ли речь «о начале конца для Украины».

Как разъясняет обозреватель Sky, помощь Запада имела и имеет огромное значение для Киева, однако не за горами вторая годовщина с начала боевых действий, и способность — как, впрочем, и желание — западного сообщества сохранять прежние объёмы поддержки подвергаются всё более сильному давлению со стороны различных факторов. Ведущим из них является экономические соображения публики: несмотря на то что она по-прежнему сочувствует украинцам, необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьёзным бременем для западных стран, которые и так сталкиваются с высокой инфляцией — и имеющиеся данные свидетельствуют о том, что фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы.

В Словакии, которая входит в НАТО, по итогам недавних выборов правительство возглавил «прокремлёвский» кандидат, который строил свою предвыборную кампанию на обещании свернуть помощь Украине — а скоро волеизъявление граждан состоится в Польше, и предстоящее голосование уже успело подогреть напряжённость между Варшавой и Киевом, перечисляет автор. В США в следующем году будут выбирать президента — и согласно свежим соцопросам, большинство американцев больше не поддерживают курс на оказание помощи Украине столько, сколько потребуется, пишет журналист. Таким образом, усталость Запада от войны даёт о себе знать всё более явно, резюмирует он.

В нынешнем году Запад обеспечил Киев оружием, боеприпасами и подготовкой, также оказав ему финансовую помощь, однако контрнаступление ВСУ, которое изначально должно было стать «весенним», продолжается уже четвёртый месяц без каких-либо существенных смещений линии фронта, подчёркивает обозреватель Sky. «Если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, когда она, можно считать, была готова к бою настолько хорошо, насколько это возможно, дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый, затратный конфликт практически без подвижек», — рассуждает автор.

При этом с точки зрения Запада, одним из главных мотивов поддерживать Украину, которая не входит в состав НАТО, выступало желание «не допустить, чтобы российские действия могли нести угрозу для остальной Европы», отмечает журналист. По мнению автора, этой цели западные страны уже добились: операция на Украине негативным образом сказалась на военном потенциале России, а потому угрожать Европе она в ближайшее время не сможет.

Кроме того, даже если бы публика и дальше всецело выступала за помощь Украине, прежние объёмы поставок вооружений не получится поддерживать бесконечно: Запад в первую очередь поставлял Киеву «высокотехнологичные образцы для точечных ударов по удалённым целям», но такое современное оружие крайне дорого, а потому производится в ограниченных объёмах, оперативно восполнять которые нереально, говорится в материале Sky.

«В конечном счёте принимать решение о том, что делать дальше, предстоит Владимиру Зеленскому, но поскольку конфликты завершаются либо поражением одной из сторон — что в данном случае маловероятно, — либо достижением компромисса, исход здесь очевиден», — рассуждает журналист канала. Даже если подобный компромисс многие воспримут как «успех для Путина», иные заключат, что «прогнуться будет лучше, чем сломаться», пишет он. Вместе с тем, остаётся вопрос о том, удержат ли достигнутые договорённости Кремль от дальнейших враждебных действий, и как они повлияют на планы Китая в отношении Тайваня, в заключение упоминает автор.