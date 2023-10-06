Avvenire: новый пакет помощи Украине от Италии – это только намерение

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время поездки в Киев объявил о новом пакете помощи, однако, пишет Avvenire, его выступление не нашло должной поддержки в оборонном ведомстве. Как пишет министр обороны Гвидо Крозетто дал понять, что ничего ещё не оформлено документально, а лишь изучается вопрос о том, может ли Рим справиться с предоставлением помощи.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время поездки в Киев объявил о новом пакете помощи. Однако, пишет Avvenire, его выступление, видимо, не нашло должной поддержки в оборонном ведомстве, в котором предпочитают сдержанность. Министр обороны Гвидо Крозетто дал понять, что ничего ещё не оформлено документально.

«Готовность есть, но пока это только декларация о намерениях», — отметил он.

Вопрос о том, может ли Рим справиться с вероятным восьмым пакетом помощи Киеву, ещё изучается, уточнил он.

«Есть два аспекта: политический, о котором говорил министр иностранных дел, и технический. Что касается последнего, следует выяснить, что мы можем предоставить, не ставя под удар необходимость поддерживать соответствующий уровень обороны итальянского государства», — добавил Крозетто.

«Украинцы постоянно просят о помощи», но «нам необходимо проанализировать, что из необходимого им мы можем предоставить», отметил министр.

Как отмечает портал, ещё в январе прошлого года встал вопрос о частичном опустошении складов и необходимости восстановить запас боеприпасов и вооружений, необходимых для национальной обороны Италии. С этой проблемой столкнулись и другие европейские государства. В настоящее время, по прогнозам некоторых военных компаний, Италии потребуется два года, чтобы восстановить запасы боеприпасов. И это не считая поставленных Киеву в сотрудничестве с Парижем современных оборонных систем, таких как Samp-Т.

«Италия уже внесла большой вклад, сделав ставку на системы противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданскую и энергетическую инфраструктуру, города, школы, — продолжил свою мысль министр Крозетто. — И с этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, у нас осталось не так много возможностей».

Министр не раскрыл никаких подробностей о содержании нового пакета помощи. Более того, в его словах читается завуалированное приглашение к остальным членам правительства придерживаться единства в заявлениях.

«Многие высказываются на эту тему, хотя компетенцией в этом вопросе не обладают. Я избегаю говорить об этом, в том числе и потому, что это секретная информация», — сказал Крозетто.