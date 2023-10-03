Frankfurter Allgemeine Zeitung: итальянская мафия сливала из трубопровода НАТО авиакеросин
Центральноевропейская система трубопроводов (CEPS) принадлежит НАТО и предназначена для бесперебойного снабжения авиабаз альянса керосином. В 2019 году было зафиксировано хищение более 800 тыс. литров керосина, осуществлённое через врезку в трубу на границе Франции и Бельгии. Frankfurter Allgemeine сообщает, что теперь, после «обширного расследования», финансовая полиция итальянского города Римини раскрыла детали дела.
Следствие установило, что в преступлении виновато одно из итальянских мафиозных объединений. «Украденный керосин доставлялся в Италию и незаконно продавался ничего не подозревающим водителям». Полиция подозревает, что, возможно, некоторые из покупателей столкнулись также с повреждением автомобилей, так как керосин не предназначен для автомобильных двигателей, но у неё нет данных по сумме потенциального ущерба. Также итальянская полиция «оценила количество украденного топлива примерно в 900 тысяч литров», что выше первоначально заявленных объёмов.
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