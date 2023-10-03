Frankfurter Allgemeine Zeitung: итальянская мафия сливала из трубопровода НАТО авиакеросин

В 2019 году была зафиксирована пропажа более 800 тыс. литров керосина из системы трубопроводов, принадлежащих Североатлантическому альянсу. Врезка в систему была обнаружена на границе Бельгии и Франции. Четыре года спустя итальянская финансовая полиция раскрыла детали преступной схемы, сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine. Украденный керосин сбывался в Италии, по итогам расследования арестовано имущество на многие миллионы.

Центральноевропейская система трубопроводов (CEPS) принадлежит НАТО и предназначена для бесперебойного снабжения авиабаз альянса керосином. В 2019 году было зафиксировано хищение более 800 тыс. литров керосина, осуществлённое через врезку в трубу на границе Франции и Бельгии. Frankfurter Allgemeine сообщает, что теперь, после «обширного расследования», финансовая полиция итальянского города Римини раскрыла детали дела.

Следствие установило, что в преступлении виновато одно из итальянских мафиозных объединений. «Украденный керосин доставлялся в Италию и незаконно продавался ничего не подозревающим водителям». Полиция подозревает, что, возможно, некоторые из покупателей столкнулись также с повреждением автомобилей, так как керосин не предназначен для автомобильных двигателей, но у неё нет данных по сумме потенциального ущерба. Также итальянская полиция «оценила количество украденного топлива примерно в 900 тысяч литров», что выше первоначально заявленных объёмов.

Показательно и то, что доставить такой объём керосина в Италию было довольно трудно, стандартный бензовоз редко вмещает в себя более 50 тыс. литров топлива. Особенным этот случай делает и то, что речь идёт об инфраструктуре НАТО. CEPS соединяет базы альянса во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Люксембурге и «создан для удовлетворения потребностей альянса в нефтепродуктах в любой момент». Например, к нему подключены такие важные военные базы НАТО в Германии, как Рамштайн и Бухель.

Кроме того, «чтобы максимально снизить эксплуатационные расходы и повысить коэффициент использования трубопровода, система также широко используется для транспортировки и хранения авиакеросина для невоенных заказчиков». Например, она обеспечивает работу аэропортов Брюсселя, Франкфурта, Амстердама и Цюриха.

В помощи преступникам обвиняются три итальянских фирмы, которые через своих представителей сбывали украденное топливо в различных регионах страны. Перед продажей топливо хранилось на нелегальном складе и смешивалось с дизельным топливом и нефтью. По антимафиозному закону арестовано имущество «на многие миллионы».





Пресс-служба НАТО, в свою очередь, заверила, что с 2019 года не зафиксировано повторных случаев воровства. Также «введена многоступенчатая система безопасности», а всё «заинтересованные государства-члены делают всё возможное, чтобы предотвратить дальнейшее хищение, насколько это возможно» из 5300-километровой системы.