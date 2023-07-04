Глава Европола: разгул наркопреступности грозит подорвать правопорядок в ЕС

Европа заменила США в качестве основного рынка сбыта для международных наркоторговцев, заявила директор Европола Катрин Де Болле в интервью Politico. По её словам, в настоящий момент проблема организованной наркопреступности наблюдается не только в Центральной и Восточной Европе — она поражает богатые портовые города в Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции и Испании. Преступные группировки всё чаще проникают в логистические компании, органы управления и даже в судебную систему, захватывая власть и подрывая правопорядок в странах ЕС.

Разгул наркопреступности может подорвать правопорядок в европейских демократиях, если лидеры стран ЕС не усилят ответные меры, заявила в интервью Politico глава полицейской службы Европейского союза.

Директор Европола Катрин Де Болле отметила, что Европа заменила США в качестве основного рынка сбыта для международных наркоторговцев. Ожидается, что в ближайшие два года поставки наркотиков в Европу резко возрастут.

По её словам, в результате уровень насилия и коррупции в европейских центрах наркоторговли, включая порт Антверпен в Бельгии, значительно повысится. В настоящий момент преступные группировки всё чаще стремятся проникнуть в логистические компании, местные органы власти и даже в судебную систему, предупредила Де Болле.

«Мы видим, что Европейский союз приобрёл для преступников большую важность по сравнению с США. На данный момент европейские страны преобладают», — заявила она.

Де Болле подчеркнула, что проблема организованной наркопреступности наблюдается не только в Центральной и Восточной Европе, — она также поражает богатые транспортные узлы в Западной и Северной Европе: от Антверпена в Бельгии, Роттердама и Амстердама в Нидерландах, Гамбурга в Германии до небольших портовых городов в Испании и Швеции.

Побочным эффектом того, что картели, экспортирующие наркотики из Южной Америки, объединяют силы с европейской мафией, является рост насильственных преступлений. «В первую очередь нас беспокоит рост насилия. Не только регулярно случающегося насилия, а заказных убийств, пыток, взрывов, по-настоящему жестокого насилия с большим количеством погибших», — отметила Де Болле.

Помимо Антверпена и Роттердама, основных перевалочных пунктов наркоторговли, «тревожные звонки» также поступают из Швеции, Испании и Германии. По её словам, проблема для лидеров стран ЕС заключается в том, что в каждой из этих «горячих точек» наркоторговцы постепенно подрывают правопорядок, подкупая работников логистики, захватывая IT-системы, проникая в местные органы власти и даже в суды и полицию.

«Мы обнаружили порт, где все были коррумпированы. Если мы покинем определённые районы, могут возникнуть действительно сложные ситуации, когда преступники захватят власть», — заявила де Болле, отказавшись назвать порт.

Она добавила: «Банды наркоторговцев проникают в наше общество... Они хотят решать важные вопросы в нашем обществе. Нам нужно, чтобы решение этой проблемы стало приоритетной задачей на ближайшие годы, если мы хотим спасти и защитить уязвимые группы населения».