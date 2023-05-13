BFM TV: «застрелили, как собаку» — жители Марселя боятся попасть под пулю наркодилеров

В Марселе на юге Франции очередной жертвой наркоторговцев стала 43-летняя мать пятерых детей, которая сидела в машине со своей дочерью, передаёт BFM TV. Жители северных кварталов города не чувствуют себя в безопасности из-за того, что могут оказаться случайными жертвами разборок дилеров.

Драма произошла у этого здания в четвёртом округе Марселя. Примерно в 23 часа вечера переполненная людьми машина остановилась недалеко от места, где продают наркотики. Раздались выстрелы в сторону здания, и один из них попал в голову 43-летней матери, которая сидела в своём автомобиле рядом с дочерью.

ЗОЛОВКА ЖЕРТВЫ: Мы были в толпе на улице, и внезапно появилась машина. Мы увидели, как из неё показалась рука и выстрелила. Он ни в кого не целился, стрелял везде.

Её 21-летняя дочь, получившая лёгкое ранение, смогла привезти мать пятерых детей в неотложное отделение больницы, где та скончалась от полученных ран.

На следующий день после происшествия муж погибшей совершенно опустошён.

РИШАР, муж жертвы: Огромная пустота. Жены не хватает. Мы ничего плохого не делали, никаких предпосылок. Это просто разборки между наркоторговцами. Вот что стало с Марселем: её застрелили, как собаку.

Рост насилия со стороны наркодилеров погрузил жителей северных кварталов города в состояние постоянной незащищённости.

КАРИМА МЕЗЬЕН, представитель сообщества ALEHAN для семей жертв: Мы все напоминаем себе, что можем попасть под пулю, и мы действительно советуем близким не выходить на улицу по ночам, избегать определённые места…

Судебной полиции, которая ведёт расследование, предстоит выяснить, связаны ли смерть матери семейства от огнестрельного ранения и ранения пяти других человек с наркотрафиком или они стали случайными жертвами.