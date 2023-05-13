BFM TV: «застрелили, как собаку» — жители Марселя боятся попасть под пулю наркодилеров
Драма произошла у этого здания в четвёртом округе Марселя. Примерно в 23 часа вечера переполненная людьми машина остановилась недалеко от места, где продают наркотики. Раздались выстрелы в сторону здания, и один из них попал в голову 43-летней матери, которая сидела в своём автомобиле рядом с дочерью.
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