France 2: «глупо звучит, но я уверен в себе» — всё больше французов садится за руль под наркотиками

Во Франции резко выросло число автомобилистов, которых задерживают за вождение в состоянии наркотического опьянения, причём каждого пятого уже не в первый раз, передаёт France 2. Правонарушителям грозит до двух лет тюрьмы, штраф в 4500 евро, лишение или приостановка действия водительских прав, однако многим тяжело избавиться от этой опасной привычки, которая придаёт им уверенности в себе.

ЖАНДАРМ: Вы курили марихуану? Как давно, примерно? Десять минут назад? Всего десять минут? Хорошо. Следуйте за мной, мы проверим вас на наркотики и на алкотестере.

ДРУГОЙ ЖАНДАРМ: Нужно подождать несколько минут… Можешь включить секундомер?

ВОДИТЕЛЬ: В любом случае, и так всё ясно.

ДРУГОЙ ЖАНДАРМ: А сколько примерно алкоголя вы выпили?

ВОДИТЕЛЬ: Мы пили джин, нас было двое, и мы выпили три четверти бутылки, то есть несколько рюмок.

Как часто бывает, этот мужчина в состоянии не только наркотического, но и алкогольного опьянения.

ДРУГОЙ ЖАНДАРМ: Вы считали, что в состоянии садиться за руль?

ВОДИТЕЛЬ: Да… К сожалению, да.

ДРУГОЙ ЖАНДАРМ: Алкоголь и марихуана… Вам не показалось, что они могут помешать вам управлять машиной?

ВОДИТЕЛЬ: Да, конечно… но… я всего 3 километра проехал.

Похоже, он не понимает, как опасно водить транспортное средство в таком состоянии.

ДРУГОЙ ЖАНДАРМ: Сейчас мы начнём уже заполнять первые документы по вождению в наркотическом состоянии для лишения водительских прав.

У него отобрали водительские права и могут приостановить их действие. Его машину отвозят на штрафстоянку. За вождение в состоянии наркотического опьянения ему грозит два года тюрьмы и 4500 евро штрафа.

Во Франции число осуждённых за вождение в наркотическом состоянии резко выросло, а каждый пятый получает наказание не в первый раз. Такое правонарушение становится обычным явлением — очень опасной привычкой, в которой признаётся этот молодой человек.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Под кокаином я чувствую, что внимательно слежу за тем, что происходит на дороге, я уверен в себе. Глупо звучит, но я уверен в себе.

Молодой человек, которого мы назовём Жюльен, за месяц два раза сдал положительный тест на кокаин во время вождения. Его оштрафовали на 1 тысячу евро, осудили на 4 месяца тюрьмы условно и на 2 месяца приостановили действие водительских прав. Через несколько дней он вернётся за руль.

ДИКТОР: Если я пересеку непрерывную линию дорожной разметки для обгона велосипедиста, я нарушу правила дорожного движения. Чтобы ответить «Да», нажмите А, чтобы ответить «Нет», нажмите B.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я отвечу «Да», я же её пересеку.

Для восстановления водительских прав ему всего лишь нужно вновь сдать тест на знание ПДД.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: «Одновременное употребление марихуаны и алкоголя увеличивает риск смертельного исхода ДТП в...?» Думаю, я отвечу «в 24 раза»… А, нет, «в 29 раз».

ЖУРНАЛИСТКА: Пересдача экзамена — тяжёлое наказание?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Ну, относительно того, что я сделал, совсем нет! Я считаю, что легко отделался.

ЖУРНАЛИСТКА: Как думаете, вы сядете снова за руль после приёма наркотиков?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Да… Если буду только под кокаином и марихуаной.