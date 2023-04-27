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Le Figaro: в неблагополучном районе Ниццы полицейские отныне будут охранять пожарных от бандитов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В неблагополучном районе Мулен в Ницце пожарные отныне будут приезжать на вызов только в сопровождении полицейских, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, это решение было принято в связи с риском нападения на работников госслужб в районе, где часто случаются потасовки между бандами.
Le Figaro: в неблагополучном районе Ниццы полицейские отныне будут охранять пожарных от бандитов

В неблагополучном районе Мулен в Ницце, где процветает торговля наркотиками, пожарные отныне будут приезжать на вызов только в сопровождении полицейских, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, решение было принято после обсуждений между двумя организациями и изучения ситуации на местах.

Эта процедура проводится в связи с выявленным правоохранительными органами «риском агрессии» в районе. Как подчёркивают пожарные, процедура не носит систематического характера и будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации. По словам источника издания в полиции, данная мера будет применяться «до тех пор, пока риск насилия не уменьшится».

Как передаёт газета, на этой неделе появились новые факты, позволяющие предположить, что ситуация в районе Мулен в Ницце остаётся напряженной из-за присутствия подозрительных личностей и периодических драк с применением оружия между представителями преступных группировок. На прошлой неделе в квартале за правонарушения было задержано 62 человека.

 

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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
безопасность наркотики полиция преступность Франция
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