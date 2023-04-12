Politico: Швеция так сильно хочет в НАТО, что готова закрыть глаза на бандитизм у себя дома

Правительство Швеции с таким упорством стремится вступить в ряды НАТО, что готово даже поступиться решением проблемы роста преступности у себя дома, пишет издание Politico. Несмотря на всплеск числа смертей в Стокгольме и общую тяжёлую криминогенную обстановку в стране, внешнеполитическая повестка шведского кабинета министров перевешивает внутреннюю. В этой связи премьер скандинавского королевства Ульф Кристерссон вынужден искать хрупкий баланс между требованиями Анкары и собственного электората.

В прошлом месяце взрывное устройство разрушило фасад дома на окраине шведской столицы Стокгольма, ранив одного человека и напугав множество других. За последние недели участились нападения на места проживания лиц, которых полиция считает связанными с преступной бандой. Считается, что прогремевший взрыв в марте был нападением на одного из членов семьи разыскиваемого наркобарона. Однако предполагаемый преступник не будет в ближайшее время отвечать на вопросы шведской полиции по одной простой причине: он находится в Турции, пишет издание Politico.

Дело Равы Маджида, известного в преступном мире как Курдский лис, представляет собой поразительную смену ролей Швеции и Турции. Для шведского правительства отношения с Турцией олицетворяют воплощение в жизнь приоритетного внешнеполитического вопроса с членством в НАТО. В противовес этому на другой чаше весов стоит основная внутренняя проблема Швеции — борьба с насильственными преступлениями, подчёркивает автор.

Получив гражданство Турции по программе турецкого правительства «инвестиции в обмен на гражданство», выросший в Швеции 36-летний Маджид на данный момент находится вне досягаемости шведского правосудия. Прокурор Хенрик Сёдерман подтвердил редакции Politico, что Швеция направила запрос об экстрадиции преступника из Турции, однако местные власти заявили, что экстрадиция невозможна, поскольку Рава Маджид является гражданином Турции.

Вот уже несколько месяцев Анкара блокирует вступление Швеции в НАТО, утверждая, что Стокгольм укрывает разыскиваемых Турцией преступников. В то же время на протяжении последних десятилетий Швеция стремилась играть роль защитника прав человека и свободы слова в Европе. Автор статьи напомнил, что после подавления попытки государственного переворота в Турции в 2016 году Швеция предлагала предоставить убежище противникам турецкого государства, которых многие организации по защите прав человека называли диссидентами, спасающимися от преследования властей по политическим мотивам.

Однако Анкара настаивает, что десятки турецких журналистов и активистов, которые в последние годы искали убежища в скандинавском королевстве, на самом деле являются террористами и заговорщиками, целью которых было свержение президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Шведские суды изучили запросы Турции о депортации в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите НАТО в Мадриде прошлым летом между Швецией, Турцией и Финляндией. На сегодняшний день шведские власти вынесли решение о депортации лишь одного человека, в то время как другим лицам, которых Турция потребовала экстрадировать, было предоставлено право остаться в Швеции в соответствии с местным законодательством о предоставлении статуса убежища, пишет Politico.

Совсем недавно Финляндия добилась успеха в своей заявке на членство в НАТО после того, как Турция наконец поддержала финнов, однако продолжает блокировать Швецию. По словам президента Эрдогана, в отличие от Финляндии, Швеция распахнула свои объятия «террористам». Помимо большей готовности Стокгольма принять просителей политического убежища из Турции, Анкара также выразила возмущение недавней акцией протеста в столице Швеции, в ходе которой был сожжён Коран, отмечает издание.

На фоне всплеска числа смертей от огнестрельного оружия в Стокгольме правительство премьер-министра Ульфа Кристерссона вынуждено продемонстрировать успехи в расследовании уголовных дел преступников, таких как Маджид. Тем не менее шведское правительство осознаёт, что чрезмерное давление на Турцию может подорвать шансы страны на вступление в НАТО, резюмирует Politico.