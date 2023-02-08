Times: беспрецедентный уровень преступности — с начала года в Швеции ни дня без перестрелок и взрывов

В Швеции за прошлый месяц каждый день раздавались выстрелы и взрывы, пишет издание The Times. Как сообщается, в 2022 году в стране с некогда миролюбивой репутацией от огнестрельного оружия погибло 63 человека. Основной причиной перестрелок полиция называет борьбу между преступными бандами за наркорынки.

Начальство шведской полиции предупредило, что преступность достигла «чрезвычайно серьёзного и беспрецедентного» уровня в результате 19 перестрелок в Стокгольме и близлежащих городах с Рождества. Насилие с применением огнестрельного оружия между бандами, конкурирующими за всё более прибыльную торговлю наркотиками, растёт с начала нового тысячелетия. В 2022 году в стране с некогда миролюбивой репутацией от огнестрельного оружия погибло 63 человека. По данным статистической службы Евросоюза, в скандинавской стране выявлено самое большое количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, воровством и кражами на душу населения в ЕС, пишет The Times.

Хотя убийства с применением огнестрельного оружия уже были основной проблемой на всеобщих выборах в сентябре прошлого года, опасения усугубились, поскольку за последние шесть недель в районе Стокгольма обострились конфликты между несколькими бандами. По меньшей мере четверо подростков и молодых людей были застрелены в результате последней волны насилия. С 25 декабря в течение четырёх недель в районе столицы Швеции в среднем происходила одна перестрелка или взрыв в сутки, отмечает издание.

Комиссар национальной полиции Швеции Андерс Торнберг вместе с коллегами заявил, что правоохранительное ведомство испытывает «исторически высокую» нагрузку, усиленно работая над расследованием дел о смертельных перестрелках, взрывах и других серьёзных насильственных преступлениях. Сотрудники полиции посетовали на переполненность тюрем и центров содержания под стражей, а также на тот факт, что преступления стало труднее раскрывать, поскольку потерпевшие и свидетели стали более неохотно давать показания. Как сообщается, преступные банды рекрутируют детей в возрасте от 13 до 14 лет, чтобы запугать своих врагов выстрелами или взрывчаткой. Правоохранители пожаловались, что с расследованиями становится «всё труднее иметь дело» из-за большого количества чиновников, занимающихся делами несовершеннолетних, указывает The Times.

Полицейские призвали правительство предоставить им «более мощные инструменты» и увеличить численность персонала после критики в связи с тем, что ведомство не может реагировать на все вызовы экстренной помощи. В конце января правящая правоцентристская коалиция и партия «Шведские демократы» представила свой законопроект о правопорядке, который предусматривает более суровые наказания за бандитизм. Он включает в себя новую уголовную статью за вовлечение в преступную деятельность лиц моложе 18 лет, которое будет наказываться лишением свободы на срок до четырёх лет, сообщает The Times.