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Expressen: «с этого всё начинается» — Турция сравнила Швецию с нацистской Германией после отмены запрета на сожжение Корана

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сравнил Швецию с нацистской Германией после того, как шведский суд отменил запрет полиции Стокгольма на сожжение Корана в общественных местах, сообщает Expressen. Дипломат напомнил о том, что нацисты начинали именно с того, что сжигали книги. Анкара продолжает настаивать на том, что Швеция предпринимает недостаточно шагов для ратификации своей заявки на вступление в НАТО.
Expressen: «с этого всё начинается» — Турция сравнила Швецию с нацистской Германией после отмены запрета на сожжение Корана
AP
Административный суд Швеции отменил запрет полиции Стокгольма на сожжение Корана в общественных местах, что вызвало бурную реакцию в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападки на Коран преступлением на почве ненависти, а сожжение священной для мусульман книги «недопустимым в рамках свободы слова». По словам Эрдогана, такие действия вызывают гнев двух миллиардов мусульман и должны быть остановлены. Кроме того, президент Турции выразил общую озабоченность по поводу «растущей исламофобии» на Западе. Тем не менее Эрдоган не обратился к Швеции с какими-то конкретными увещеваниями, как делал это в прошлом, указывает автор статьи.
 
Турция продолжает выступать против заявки королевства на членство в НАТО. Турецкое правительство выдвинуло ряд требований к Стокгольму, однако глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что вопросы религии вообще не упоминаются в меморандуме, который страны подписали в прошлом году. Дипломат встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе и сообщил, что у них состоялась «очень хорошая беседа». Тем не менее Бильстрём не сказал ни слова о том, насколько близко может быть турецкое согласие, отмечает газета Expressen.
 
Позднее Чавушоглу прокомментировал решение шведского суда турецким СМИ, назвав его «чистым расизмом». «Нацисты начинали с сжигания книг, затем нападали на места религиозных собраний, а после этого стали забирать людей в лагеря и сжигали их для достижения своих конечных целей. Именно с таких вещей всё и начинается», — заявил министр иностранных дел Турции, пишет Expressen.
 
В то же время, когда президент США Джо Байден поприветствовал Финляндию в качестве нового члена Североатлантического альянса, он призвал Турцию «без промедления» принять Швецию в НАТО. Во время торжественной церемонии по случаю расширения военного блока госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, Швеция — сильный и дееспособный партнёр, который готов к вступлению в НАТО. Этот вопрос обсуждался на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, но Анкара твёрдо стоит на том, что Швеция должна предпринять «дальнейшие шаги» для ратификации её заявки Турцией, резюмирует Expressen.
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Expressen Швеция Европа
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