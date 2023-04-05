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CNBC: вступление Финляндии в НАТО удвоило протяжённость границы альянса с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-м членом Североатлантического альянса, пишет CNBC. На церемонии, проходившей во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, глава финского МИДа Пекка Хаависто передал документы о присоединении страны к альянсу госсекретарю США Энтони Блинкену в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отмечает издание, в результате приёма Финляндии в НАТО граница между странами блока и Россией увеличилась примерно в два раза.
CNBC: вступление Финляндии в НАТО удвоило протяжённость границы альянса с Россией
AP

Во вторник Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-м членом Североатлантического альянса. Присоединение к блоку на фоне конфликта на Украине является «историческим моментом» для государства, которое в течение десятилетий придерживалось «пути нейтралитета», пишет CNBC.

«Членство Финляндии не направлено против кого бы то ни было. Оно также не меняет основ или целей внешней политики и политики безопасности Финляндии», — отмечается в заявлении президента Финляндии Саули Ниинистё.
 
Заявление президента было опубликовано вскоре после того, как министр иностранных дел страны Пекка Хаависто передал документы о присоединении Финляндии к НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
 
«Добро пожаловать в альянс», — сказал Столтенберг представителям Финляндии на церемонии.
 
Через несколько месяцев после начала конфликта на Украине власти Финляндии подали заявку на вступление в альянс. Финляндия имеет самую протяжённую границу с Россией среди всех стран-членов Европейского Союза — всего около 1300 километров. В результате вступления Финляндии в НАТО граница между странами блока и Россией увеличилась примерно в два раза.
 
Во вторник решение о приёме Финляндии в альянс прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия «будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии» после вступления страны в НАТО. По его словам, этот шаг вынуждает Россию принять «контрмеры» по обеспечению собственной безопасности.
 
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Однако будущее Стокгольма в альянсе не определено до сих пор: Венгрия и Турция — два члена НАТО — ещё не ратифицировали протокол о присоединении страны к НАТО.
 
Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что находится в тесном контакте с Анкарой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Не только Финляндия, но и Швеция выполнила взятые на себя обязательства», — подчеркнул он, выразив надежду, что Стокгольм присоединится к альянсу «как можно скорее», передаётCNBC. 
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CNBC США Северная Америка
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