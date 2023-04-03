Süddeutsche Zeitung: прошедшие выборы в Финляндии ведут к смене власти

Популярности действующего премьер-министра Финляндии Санны Марин не хватило для победы на выборах, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Теперь в правительстве страны наметилась смена власти: лидер оппозиционной партии Петтери Орпо ещё до выборов показал, что открыт для коалиционных переговоров и готов к формированию правительства вместе с правыми популистами.

На парламентских выборах в Финляндии действующий премьер-министр от социал-демократов Санна Марин и Петтери Орпо от консервативной Национальной коалиционной партии в течение нескольких часов шли вровень, набрав около 20% голосов, а за ними вплотную следовала правопопулистская партия «Истинные финны» под руководством Риикки Пурра, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.

Но затем Национальная коалиционная партия вырвалась вперёд, и Орпо объявил себя победителем незадолго до 11 часов вечера по местному времени. Его партия получила десять мандатов и теперь занимает 48 из 200 мест в парламенте. Скептически настроенные по отношению к ЕС «Финны» получили семь мест и, вероятно, займут второе место. В голосовании приняли участие почти 72% из примерно 4,5 млн жителей Финляндии, отмечает издание.

Очень важно, кто в итоге окажется на первом месте, даже если перевес составит всего несколько тысяч голосов, потому что в Финляндии лидер наиболее успешной партии первым получает возможность сформировать правительство. Будь то Марин, Орпо или Пурра, победителю придётся привлечь на свою сторону одну из двух других основных партий и как минимум одну, а скорее всего две другие партии, поэтому ожидаются сложные переговоры по формированию правительства, поясняет немецкая газета.

Петтери Орпо ещё до выборов показал, что открыт для коалиционных переговоров: он может войти в правую коалицию с «Финнами» и пригласить к себе Центристскую партию, которая также является консервативной, хотя до сих пор она управляла в пятипартийной коалиции с Санной Марин, но недавно объявила, что не хочет продолжать формирование коалиции с социал-демократами.

Если «Истинные финны» победят в гонке, они, вероятно, будут искать коалицию с партией Орпо и Центром, что обеспечит повторение коалиции 2015 года, но теперь под руководством Риикки Пурра. Она выступает против дальнейшей иммиграции, хочет максимально свернуть меры по защите климата и отменить шведский как второй официальный язык. Зелёные, левые и две другие малые партии исключили возможность коалиции с «Финнами». Однако многолетний лидер «Истинных финнов» Юсси Халла-ахо в ночь выборов выразил уверенность, что некоторые из малых партий будут готовы к переговорам, если популисты действительно окажутся впереди.

В то время как три большие партии набрали по несколько процентных пунктов, несколько малых партий потеряли много позиций. Центр и зелёные, которые также входили в правительство Санны Марин, потеряли около трёх процентных пунктов и от пяти до восьми мест соответственно в 200-местном парламенте, сообщается в статье.

В предвыборной кампании доминировали вопросы экономической политики: Финляндия страдает от тяжёлого долгового бремени, наряду с галопирующей инфляцией и опасениями рецессии. Согласно последним данным Министерства финансов, в ближайшие годы необходимо будет сэкономить €9 млрд. Система здравоохранения находится в плохом состоянии, образование содержится в режиме экономии уже более десяти лет.

Хорошие результаты правящих социал-демократов, которые получили три места, явно были заслугой Санны Марин: 37-летний премьер-министр, безусловно, является самым популярным лидером партии, она достаточно успешно провела Финляндию через коронавирусный кризис. Когда Россия начала военную спецоперацию на Украине и финны, которые до этого всегда выступали за нейтралитет, неожиданно большинством голосов высказались за членство в НАТО, Марин совершила историческую смену курса и довела последующий процесс вступления в альянс до финишной прямой в тесном сотрудничестве с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Однако членство в НАТО вряд ли было вопросом предвыборной кампании, потому что 80% финнов выступают за вступление в альянс, отмечает немецкая газета. В прошлую пятницу Турция стала последней страной-членом, одобрившей заявку, и в ближайшие дни Финляндия станет 31-м партнёром НАТО, пишет Süddeutsche Zeitung.