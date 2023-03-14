Fox News: «приятный сюрприз» — почти все потенциальные кандидаты в президенты США от республиканцев выступают против вмешательства в украинский кризис

В отличие от своих сопартийцев, входящих в вашингтонский истеблишмент, подавляющее большинство республиканцев, которые уже объявили о намерении баллотироваться в президенты США или с большой вероятностью могут это сделать, убеждены, что Америке следует прекратить попытки вмешиваться в ход боевых действий на Украине, выяснили журналисты Fox News. Как сообщил ведущий канала Такер Карлсон, республиканские кандидаты полагают, что Вашингтону пора сосредоточиться на действительно важных для него вещах — противодействии Китаю и решению многочисленных внутренних проблем.

На прошлой неделе мы отправили всем кандидатам в президенты от Республиканской партии — как потенциальным, так и тем, кто уже объявил о намерении выдвигаться — анкету с вопросами об Украине. Вопросов мы задали шесть: является ли противостояние России на Украине одним из важнейших стратегических интересов для Америки? Какую цель мы там преследуем и как поймём, что её достигли? Каков предельный объём денег и вооружений, которые вы готовы предоставить Зеленскому? Возымели ли американские санкции ожидаемый эффект? И, наконец, существует ли для США риск ядерной войны с Россией?

Отправлять подобные вопросы от имени телешоу — шаг довольно-таки нахальный, но их, похоже, больше ни один представитель СМИ задавать не хочет, поэтому нам показалось, что это стоит сделать. До начала президентских праймериз осталось десять месяцев, и избирателям должна быть известна позиция кандидатов по самым главным вопросом, а Украина — вопрос в известном смысле наиглавнейший.

И сегодня мы с большой радостью сообщаем, что нам ответили практически все, с кем мы связались. Никки Хейли нас проигнорировала, а Джон Болтон заявил, что занят, не уточнив, что у него за дела, — но почти все остальные кандидаты нам ответили, и мы им за это благодарны.

В целом можно сказать, что ответы мы получили просто замечательные: некоторые из них оказались настолько вдумчивыми и толковыми, что дарят надежду на то, что у Республиканской партии всё же есть будущее. Не считая буквально пары исключений, их позиции оказались совершенно не похожими на заявления, которые мы слышим каждый день от Митча Макконнелла и различных республиканских деятелей, председательствующих в комитетах конгресса. Республиканцы в федеральном правительстве США — это, как правило, убеждённые неоконсерваторы сродни Хиллари Клинтон, но те представители партии, которые будут баллотироваться в президенты в этот раз, в большинстве своём и близко не такие. Это стало для нас сюрпризом, и притом весьма приятным — мы-то об этом и не подозревали и, прочитав всё это, не знали, что и думать.

Все ответы, которые мы получили, мы сегодня без купюр опубликуем на своей странице в Twitter, дабы все желающие могли ознакомиться с позицией кандидатов по украинскому вопросу — надеемся, что вы их проглядите. Но сперва — представляем вам краткую сводку полученных нами заявлений.

Бывший президент Дональд Трамп, который на данный момент выступает в борьбе за выдвижение от Республиканской партии фаворитом, прислал нам обстоятельный и очень интересный ответ. «Россия ни за что бы не нанесла удар по Украине, если бы президентом был я, — пишет он, — на это не было бы ни малейшего шанса». Трамп также заявил, что выступает против смены режима в России. Цитирую: «Смену режима нам нужно продвигать в США — это куда важнее. До этого бардака нас ведь довела администрация Байдена». Трамп неоднократно упоминает о риске ядерной войны, который называет «предельно реальным», и призывает добиваться мирного урегулирования ситуации на Украине посредством переговоров при посредничестве США. Цитирую: «Обе стороны измотаны и готовы договариваться. Встречи нужно начать проводить немедленно — времени у нас в обрез. Смерти и разрушения необходимо прекратить сейчас же!» Подобные заявления — а также предсказания о том, что всё будет так, как есть сейчас, — Трамп делает уже пять лет, и вот он вновь их повторил.

Но любопытнее другое: занимавший при Трампе пост вице-президента Майк Пенс, который в этом году тоже будет баллотироваться в президенты, практически по всем пунктам не согласен со своим бывшим начальником. «Мы обеспечиваем украинцев средствами на борьбу с Россией для того, чтобы нам не пришлось сражаться против россиян самим», — пишет он. Пенс выступает за введение в отношении Москвы ещё более жёстких санкций, а риск ядерной войны не принимает всерьёз, называя его, цитирую, «тактикой запугивания от Путина». Ну а дальше кандидат утверждает, что любой, кто не согласен с его позицией по Украине, предатель Америки. Цитирую: «В Республиканской партии защитникам Путина не место». Уточнять, кого конкретно он имеет в виду, Пенс не стал — но подозреваем, что в эту категорию изменников родине входит в том числе и наша передача.

Ну а, наверное, главным инфоповодом среди полученных нами ответов стали заявления губернатора Флориды Рона Десантиса. Как известно, у Десантиса имеется чётко обозначенная позиция по многим темам, однако до сегодняшнего дня никто не мог точно сказать, что он думает по поводу конфликта на Украине, — а ведь его можно назвать самой важной мировой темой. Но теперь мы всё узнали: Десантис выступает категорически против взглядов, которых придерживаются в плане Украины большинство республиканцев в Вашингтоне. Выходит, что он — не неоконсерватор. Кто бы мог подумать? Цитирую: «У США есть много важных национальных интересов: нам нужно обеспечить безопасность наших границ, разобраться с кризисом боеготовности в войсках, достичь безопасности и независимости в плане энергетики, а также сдерживать рост экономической, культурной и военной мощи Компартии Китая — но дальнейшее увязание в территориальном споре между Украиной и Россией в этот список не входит».

«Нашей целью, вне всяких сомнений, должно быть достижение мира, — пишет он. — США не следует обеспечивать Киеву такую поддержку, которая может потребовать развёртывания американских сил или же дать Украине возможность вести наступательные операции за пределами собственных границ. Как следствие, вопрос о передаче истребителей F-16 или ракет большой дальности должен быть снят с повестки дня. Подобные шаги, если бы мы их приняли, создали бы риск втягивания США в конфликт, приблизив нас к сценарию «горячей» войны между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами. Этот риск является неприемлемым». Далее в своём ответе Десантис выступает против курса на смену режима в Москве, пользующегося сейчас большой популярностью в Вашингтоне, а также отмечает, что администрация Байдена сама добилась создания союза между Россией и Китаем, что является для США катастрофой. Цитирую: «Мы не можем ставить вмешательство в набирающий обороты конфликт, идущий где-то за рубежом, выше необходимости защищать свою собственную страну — и в нынешней ситуации, когда от наркотических средств, которые провозят через нашу открытую границу контрабандисты, ежегодно погибают десятки тысяч американцев, а наши арсеналы вооружений, имеющих ключевое значение для нашей собственной безопасности, быстро иссякают, это тем более верно». Такова позиция Десантиса — он её разъяснил.

В свою очередь, Вивек Рамасвами, которого вы только что видели у нас в эфире и который на нашей же передаче пару недель назад объявил о выдвижении своей кандидатуры, в ответ на наши вопросы написал нам, по существу, целое эссе — да такое проницательное и чётко аргументированное, что его бы впору публиковать на страницах The Wall Street Journal. Надеемся, так и случится. Полноценно передать его содержание в эфире мы не сможем — но всё же приведём несколько коротких отрывков, чтобы вы смогли получить о нём хотя бы приблизительное представление. Цитирую: «Китай хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, дабы истощить военный потенциал Запада, а затем — начать вторжение на Тайвань, и эта тактика работает. Мы думаем, что, помогая Украине, мы начинаем выглядеть более сильными, но на деле мы по отношению к Китаю слабеем. Мы двадцать лет гоняли людей по пещерам при помощи беспилотников на Ближнем Востоке и в Средней Азии, а особых результатов этим не добились. Нам нужно устранять тех, чьи действия привели к тому, что ежегодно гибнут больше ста тысяч американцев — мексиканские наркокартели. Если бы я был сейчас президентом, я бы прекратил оказывать Украине поддержку и предоставлять ей средства. На данный момент Украина не входит даже в первую пятёрку внешнеполитических приоритетов Америки — и тем не менее даже попытка поднять вопросы о том, эффективно ли расходуются средства, которые уходят на этот конфликт, и не приводят ли эти расходы к затягиванию боевых действий, уже воспринимается как госизмена. И демократы, и республиканцы обвиняют нас в том, что мы — «сторонники Путина». Вашингтонский республиканско-демократический истеблишмент вместе с воеными подрядчиками хотят, чтобы этот конфликт продолжался вечно. Но мы должны делать всё возможное, чтобы он закончился завтра же — ради мировой экономики и мира во всём мире». Конец цитаты.

Часть этих мыслей проговорила и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноум. «Главная внешняя угроза для США — это коммунистический Китай», — написала она. А затем добавила ещё одну мысль, которую так редко можно услышать, цитирую: «США стали слишком сильно полагаться на финансовые санкции в качестве инструмента сдерживания. И теперь страны, которые ненавидят Америку, намеренно отказываются от американского доллара в роли мировой резервной валюты. Санкции против Китая, Ирана и России укрепили российский рубль и дали Китаю возможность развернуть торговый обмен в собственной валюте, а не в долларах». Это — доказуемая истина, и как-то задаёшься вопросом, почему же в конгрессе, где одобряют законопроекты об этих санкциях, так мало людей готовы это признавать.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ответил уже не так уверенно и точно, однако он, похоже, согласился с большинством остальных кандидатов-республиканцев — если не по букве, то хотя бы по духу. Цитирую: «Политика президента Байдена по предоставлению Киеву практически неограниченных средств отвекла на себя деньги, которые должны были пойти на самые основные нужды США. Попытка закидать Украину деньгами, не обеспечивая при этом никакого надзора и не ставя конкретных целей, явно показывает себя провальной». Конец цитаты. Ещё раз отмечу: мы до сегодняшего дня и не подозревали, что кандидаты придерживаются таких взглядов, но мы этому рады.

А вот сенатор от Южной Каролины Тим Скотт нам ответил не заявлением, а стенограммой своего выступления на передаче Трея Гауди, которая выходит на нашем канале. Подробностей там не слишком много — однако Скотт призвал, цитирую, «добиваться истощения российских вооружённых сил». Пояснять, зачем нам такое, он не стал.

Ну и, наконец, Крис Кристи — он ещё здравствует; как и прежде, полон пафоса и вообще настоящий живчик. Более того, Кристи, похоже, стал ещё более ортодоксальным неоконсерватором: он считает, что американские войска должны вступить в конфликт с Россией и Китаем одновременно и их одолеть. В противном случае мир могут захватить Иран и Северная Корея, предупреждает он.

Итак, таковы взгляды потенциальных выдвиженцев на президентские выборы от Республиканской партии на украинский вопрос. Но верить нам на слово не нужно: мы прямо сейчас публикуем их ответы на наши вопросы без купюр на нашей странице в Twitter. Надеемся, вы на них взглянете и их прочтёте: они все довольно интересные — причём вне зависимости от того, согласны ли вы с ними или нет. И снова благодарим всех, кто уделил нам время и дал такие глубокие ответы — так поступили почти все кандидаты, и мы за это говорим им «спасибо».

Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.