Fox News: в Вашингтоне пройдёт митинг против спонсирования конфликта на Украине

Из-за бесконечных вооружённых конфликтов США превращаются в несостоявшееся государство, не думающее о собственных гражданах, отметила писательница Тара Рид в интервью шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. Вашингтон, Запад и НАТО совершили госпереворот в Киеве в 2014 году, спровоцировав тем самым обострившийся год назад кризис, заявила участница предстоящей демонстрации.

На следующей неделе будет первая годовщина конфликта на Украине. Глава правительства Соединённых Штатов Джо Байден спонсировал его, без администрации Байдена кризис бы завершился. В субботу в Вашингтоне планируется проведение массовой демонстрации, которая начнется в 12:30 у Мемориала Линкольну. Вы наверняка не слышали об этом на других телеканалах. Ненасильственный, оправданный и прямолинейный посыл весьма прост: «Прекратите спонсировать конфликт на Украине». Тара Рид, автор книги Left Out: When the Truth Doesn't Fit In будет там. Ранее мы брали у неё интервью по ряду других тем. Завтра она будет на этом митинге. Тара, спасибо, что присоединились к нам. Почему вы планируете выступать и что это вообще за мероприятие?

ТАРА РИД, писательница, бывший помощник по кадровым вопросам в сенате США: Спасибо, что пригласили меня. Я чувствую острую необходимость высказаться против вооружённого конфликта. Многие политические партии «слева» и «справа» соберутся вместе на этой демонстрации во главе с либертарианцами. Это потрясающе! Там будет Народная партия, Либертарианская партия, такие спикеры, как Джимми Дор, Рон Пол, Ким Айверсон, Тулси Габбард. Люди с очень разными политическими воззрениями собираются вместе, чтобы сказать: «Никаких больше бесконечных войн! Мы потратили около 100 миллиардов долларов на оружие и помощь Украине, но страдания нашей собственной страны игнорируются. Вы весьма неплохо освещали темы, которые не затрагивали другие СМИ: тот же инцидент в Ист-Палестайне, экологическая катастрофа, признак крушения нашей инфраструктуры.

Америка превращается в несостоявшееся государство в атмосфере этих бесконечных войн. Мы фактически перекинулись с Афганистана на Украину. Да, некоторые люди говорят, что этот конфликт начался 24-го (февраля 2022 года. — ИноТВ), но на самом деле он начался с Майдана в 2014 году, когда в Киеве произошёл дирижируемый Западом госпереворот. Об этом рассказал Джулиан Ассанж, который должен быть на свободе. Он опубликовал правду о том, что делало империалистическое американское государство, Запад и НАТО. Спикеры соберутся вместе, чтобы призвать упразднить НАТО. Это не миротворческая сила, а агрессор. Она вплотную подступала к границам России, а мы теперь оказываемся на грани третьей мировой войны. Многие ваши зрители, возможно, даже не знают, что у Киева есть «расстрельный список» — украинский интернет-сайт «Миротворец». В этом перечне 337 детей. Фаина Савенкова, с которой я общалась лично, — ей 14 лет. Роджер Уотерс тоже в этом «списке», как и кинопродюсер Игорь Лапотёнок, режиссёр Оливер Стоун. Портал спонсируется одним из министерств в Киеве. Погибли уже 12 журналистов. Этот сайт должен быть заблокирован!

Было много разного рода военных преступлений, в том числе и то, что произошло с «Северным потоком — 2». Совет Безопасности ООН соберётся для обсуждения этой темы на следующей неделе, об этом попросила российская делегация. Сай Хёрш, журналист, обладатель Пулицеровской премии, написал репортаж, который рассказывает о том, как США и Норвегия связаны с актом саботажа на трубопроводе «Северный поток», часть которого принадлежит Германии. Все мы собираемся, чтобы сказать: «Никаких больше миллиардов Украине, никаких схем по отмыванию денег». По моему мнению, всё это не более чем схема по отмыванию денег для криминальной семьи Байден. Мы хотим мира! Джулиан Ассанж очень точно сказал: «Если ложь может развязать войну, то правда может принести мир».

Верно. Нужно сконцентрировать внимание на нашей стране, где люди страдают. Я согласен с этим. Такую точку зрения нельзя услышать в СМИ, интересно почему. Но мы гордимся, что транслируем её в прямом эфире. Тара Рид, спасибо вам большое.

ТАРА РИД: Спасибо вам, что пригласили, Такер!

Дата выхода в эфир 17 февраля 2023 года.