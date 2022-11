Das Erste: журналистика не преступление — ведущие мировые СМИ призвали США прекратить судебное преследование Ассанжа

Сразу несколько крупнейших мировых СМИ обратились к правительству США с призывом прекратить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передаёт Das Erste. В письме, подписанном журналом Der Spiegel и газетами The New York Times, The Guardian, Le Monde и El País, утверждается, что обвинения против Ассанжа «создают опасный прецедент» и угрожают подорвать свободу печати.

AP

Немецкий информационно-политический журнал Der Spiegel и четыре другие международные медиакомпании призвали власти США отказаться от судебного преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Обвинения против Ассанжа создают опасный прецедент и представляют собой нападение на свободу печати», — говорится в открытом письме, подписанном журналом Der Spiegel, американской газетой The New York Times, британской газетой The Guardian, французской газетой Le Monde и испанской газетой El País, передаёт Das Erste. В 2010 году — ровно 12 лет назад — эти пять изданий объединились, чтобы опубликовать выдержки из документов, полученных Ассанжем. Как написала в Twitter международная неправительственная организация «Репортёры без границ», главные редакторы и издатели впервые публично призвали США прекратить судебное преследование Ассанжа за публикацию секретных документов. «Журналистика — не преступление», — говорится в письме. Одной из основных задач журналистов в демократических странах является критика ошибок властей. «Если такая работа криминализируется, общественный дискурс и, следовательно, демократия существенно ослабевают», — подчёркивают авторы письма. Обвинения против Ассанжа «создают опасный прецедент» и угрожают подорвать свободу печати. С 2010 года Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks около 700 тыс. секретных документов о военной деятельности США в Ираке и Афганистане, включая информацию об убийствах мирных жителей и жестоком обращении с пленными. Ассанжа обвиняют в краже секретных материалов и создании угрозы для жизни осведомителей американской разведки путём их публикации. Сторонники видят в Ассанже мужественного журналиста, который разоблачил военные преступления и которого теперь следует ставить в пример. С 2012 года в течение пяти лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году центральноамериканская страна аннулировала убежище, после чего британская полиция арестовала Ассанжа. С тех пор он находится в одиночной камере в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. В начале июля Ассанж обжаловал решение британского правительства о его экстрадиции в США. Там австралийцу грозит 175 лет тюрьмы, передаёт Das Erste.