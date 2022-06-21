Junge Welt: «досадное и неправильное» — немецкие политики выступили против решения об экстрадиции Ассанжа

Ряд немецких политиков осудил решение Великобритании выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа американским властям, сообщает junge Welt. Вместо этого они призвали Лондон встать на защиту свободы прессы и немедленно освободить разоблачителя американских военных преступлений. Также они потребовали, чтобы Белый дом прекратил судебное преследование журналиста.

Немецкие политики призвали не допустить экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, которому грозит там пожизненный тюремный срок за разоблачение военных преступлений американцев, сообщает junge Welt. В совместном пресс-релизе Севим Дагделен (Левая партия), Ульрих Лехте (Свободная демократическая партия Германии), Макс Лукс (Союз 90 /Зелёные) и Франк Швабе (Социал-демократическая партия Германии) заявили, что журналистов нельзя преследовать и наказывать за их профессиональную деятельность.

Решение о выдаче Ассанжа Белому дому, которое приняла министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, они назвали «досадным и неправильным»: «В интересах свободы прессы, а также по гуманитарным причинам Джулиана Ассанжа необходимо сейчас же отпустить <…>. Мы требуем, чтобы британское правительство наконец-то встало на защиту свободы прессы и перестало игнорировать европейскую систему прав человека».

Немецкие политики, поддержавшие призыв — к слову, все они входят в депутатский координационный комитет «Свободу Джулиану Ассанжу», — потребовали, чтобы президент США Джо Байден прекратил судебное преследование в отношении разоблачителя. Также они обратились к немецким властям с просьбой провести переговоры по этому поводу с Лондоном и оказать давление на британское правительство в вопросе освобождения журналиста.