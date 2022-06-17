The Guardian: у Ассанжа есть 14 дней на обжалование решения о его экстрадиции в США

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает британская газета The Guardian. На обжалование этого решения у Ассанжа есть 14 дней. В WikiLeaks уже заявили, что будут подавать апелляцию, а решение Пател осудили многие политики, журналисты и активисты.

Прити Пател одобрила экстрадицию соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, и организация сразу же заявила, что будет обжаловать это решение в Высоком суде, сообщает британская газета The Guardian.

Дело было передано министру внутренних дел в прошлом месяце после того, как Верховный суд постановил, что нет никаких правовых вопросов по поводу заверений американских властей о том, как будут обращаться с Ассанжем.

Хотя Пател дала зелёный свет экстрадиции, WikiLeaks немедленно опубликовала заявление, в котором говорится, что организация будет обжаловать это решение. «Сегодняшний день — это не конец борьбы, — говорится в сообщении. — Это только начало новой юридической битвы. Мы будем подавать апелляции в рамках правовой системы; следующая апелляция будет подана в Высокий суд».

В заявлении также сказано, что всем, кто заботится о свободе слова, должно быть «глубоко стыдно» за то, что министр внутренних дел одобрила экстрадицию Ассанжа. «Джулиан не сделал ничего плохого. Он не совершил никакого преступления и не является преступником. Он журналист и издатель, и его наказывают за то, что он выполняет свою работу, — подчеркнули в WikiLeaks. — В силах Прити Пател было поступить правильно. Вместо этого её навсегда запомнят как пособницу Соединённых Штатов в их стремлении превратить журналистские расследования в преступное предприятие».

Любая апелляция, вероятно, будет сфокусирована на таких основаниях, как право на свободу выражения мнения и политическая мотивированность запроса на экстрадицию, предполагает издание. Пател рассматривала вопрос о том, соответствует ли запрос США об экстрадиции остальным юридическим критериям, включая обещание не казнить его.

Как напоминает The Guardian, австралиец содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне после длительной борьбы за то, чтобы избежать экстрадиции. На пресс-конференции в Лондоне его жена Стелла Ассанж, сказала: «Мы не в конце пути. Мы собираемся бороться с этим. Мы собираемся использовать все доступные способы. Я собираюсь использовать каждый свободный час, борясь за Джулиана, пока он не будет свободен, пока не восторжествует справедливость».

Как сообщается в статье, решение Пател немедленно раскритиковали активисты, журналисты и члены парламента. «Абсолютно постыдно, что Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США — это создаёт опасный прецедент для свободы прессы и демократии, — заявила член парламента от партии зелёных Кэролайн Лукас. — Власти США намерены заставить его замолчать, потому что им не нравится то, что он раскрыл».

Бывший министр кабинета министров Дэвид Дэвис сказал: «К сожалению, я не верю, что господин Ассанж получит справедливый суд. Этот договор об экстрадиции должен быть переписан, чтобы дать британским и американским гражданам одинаковые права, в отличие от нынешнего».

По мнению ветерана телеканала ВВС Джона Симпсона, «журналисты в Британии и других странах будут очень обеспокоены решением о выдаче Джулиана Ассанжа в США — как из-за его собственного благополучия, так и из-за прецедента, который это создаст для журналистики во всём мире».

В свою очередь, австралийский журналист и давний сторонник Ассанжа Джон Пилгер считает, что пора бросить вызов «политической гнили британского правосудия»: «Либо мы возвысим наши голоса, как никогда раньше, либо наше молчание станет соучастием в смерти героического человека».

Даже новое правительство Австралии заявило, что, по его мнению, дело Ассанжа «слишком затянулось и должно быть закрыто». «Мы продолжим выражать эту точку зрения правительствам Великобритании и США», — сказано в заявлении министра иностранных дел Пенни Вонг и генерального прокурора Марка Дрейфуса в ответ на решение Прити Пател.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в прошлом году, когда он был лидером оппозиции, заявил, что он «не понимает, какой цели служит продолжающееся преследование г-на Ассанжа», которое, по его мнению, пора прекратить.

По замечанию представителя Министерства внутренних дел, 17 июня «было принято решение об экстрадиции г-на Джулиана Ассанжа в США. Г-н Ассанж имеет стандартное 14-дневное право на апелляцию».

Согласно заявлению британского министерства, «в данном случае суды Великобритании не установили, что экстрадиция г-на Ассанжа была бы угнетающей, несправедливой или злоупотреблением процессом. Они также не установили, что экстрадиция будет несовместима с его правами человека, включая право на справедливый суд и свободу выражения мнения». С точки зрения британского суда, нет никаких оснований сомневаться в том, что во время пребывания Ассанжа в США с ним будут обращаться надлежащим образом, в том числе в том, что касается его здоровья, отмечает британская газета The Guardian.