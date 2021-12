El País о грозящем Ассанжу суде в США: опасный прецедент для свободы прессы

Если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет экстрадирован в США и там ему будут вынесены обвинения, это поставит страну в один ряд с диктатурами и создаст опасный прецедент, пишет обозреватель El País Марта Пейрано. По мнению Пейрано, Ассанж не соответствует критериям экстрадиции и если обвинять его в терроризме, то в терроризме можно обвинить бесчисленное количество журналистов по всему миру.

Экстрадиция является довольно непростым процессом. Как отмечает испанский журналист и писатель Марта Пейрано в статье для El País, выдача обвиняемых в другую страну регулируется протоколами и конвенциями, которые исключают сотни государств по гуманитарным соображениям. Однако даже в демократические страны запрещена экстрадиция за преступления политического характера, за исключением терроризма, преступлений против человечности или нападений на главу государства.

Невзирая на это, в пятницу Высший суд в Лондоне разрешил экстрадировать в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которой не совершал подобных преступлений.

По мнению Пейрано, заголовки статей в СМИ фокусируются на деталях, которые отвлекают от главного. В январе этого года Вестминстерский магистратский суд отказался выдавать австралийского журналиста. Судья Ванессе Барайтсер объяснила отказ тем, что страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж может совершить самоубийство, если будет переведён в то же учреждение строгого режима, где незадолго до этого покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, или если применить к нему «специальные административные меры» Белого дома.



На тот момент это казалось своего рода триумфом, однако в итоге способствовало тому, что, казалось, хотела предотвратить Барайтсер. Так, судьи британского апелляционного суда в пятницу посчитали, что гарантии, ранее предложенные правительством США, удовлетворяют критериям, касающимся благополучия обвиняемого, и разрешили его экстрадицию. «Как будто суд зависит от условий в камере, а не от законности обвинений и прецедентов, которые он создаёт для международного права», — пишет Пейрано.

Ассанжу предъявлены обвинения по 17 пунктам, в том числе в сотрудничестве с агентами разведки с целью получения и распространения секретной информации. Между тем то же самое ежедневно делают такие газеты, как El País, британская The Guardian и американская The New York Times. Ассанжа также обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома компьютеров Министерства обороны, что может считаться терроризмом, однако никаких доказательств того, что взлом имел место, так и не было представлено.

Ассанж не соответствует критериям экстрадиции, однако в январе Барайтсер отклонила все его аргументы относительно политической мотивации. В случае экстрадиции журналиста будут судить в стране, где у него нет гражданских прав, то же правительство, которое он осудил за применение пыток и военные преступления в Ираке и Афганистане. Правительство, которое заказало клеветнические кампании против него и спланировало его похищение и убийство с единственной целью — заставить Wikileaks замолчать.

Таким образом, чтобы быть экстрадированным за политические преступления, Ассанж должен был совершить террористическое преступление. Однако если обвинять в терроризме Ассанжа, в терроризме можно обвинить и бесчисленное количество журналистов по всему миру. Если Соединённые Штаты могут добиться экстрадиции австралийца за публикацию обличающих преступления секретных документов, то мало что помешает сделать то же самое авторитарным странам.

Ещё на посту вице-президента США Джо Байден настаивал на том, чтобы администрация президента Барака Обамы предъявила Ассанжу обвинения в терроризме. Однако Обама этот вариант исключил, полагая, что его не получится преследовать за публикацию государственных секретов, не поставив под угрозу свободу прессы в США.

Тем не менее сегодня Байден занимает пост президента, а Демократическая партия обвиняет Джулиана Ассанжа в том, что кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу из-за публикации Wikileaks переписки главы её предвыборной кампании Джона Подесты.

В статье El País Пейрано утверждает, что если США сумеют добиться осуждения австралийца за терроризм за публикацию секретных документов, свидетельствующих о совершении американским правительством военных преступлений, то это послужит прецедентом для любого правительства, которое сможет сажать в тюрьму журналистов из любой точки мира за публикацию правды.

По мнению испанской журналистки, если США осудят основателя Wikileaks, государство следует исключить из соглашений об экстрадиции и внести в список стран, куда людей не выдают по гуманитарным соображениям.