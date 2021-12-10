Guardian: правозащитные организации осудили решение британского суда экстрадировать Ассанжа в США

Высокий суд Лондона поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединённые Штаты основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, передаёт The Guardian. Однако международные правозащитные организации сочли решение суда опасным не только для Ассанжа, но и для свободы прессы во всём мире. Невеста журналиста Стелла Моррис обещала оспорить вердикт.

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, отменив решение Вестминстерского магистратского суда, вынесенное в январе этого года, сообщает The Guardian.

Судьи установили, что суд первой инстанции основывал своё решение на риске того, что в случае экстрадиции Ассанж будет содержаться в тюрьме с крайне жёсткими условиями. Однако они встали на сторону Министерства юстиции США, сочтя, что гарантий американской стороны достаточно, чтобы не опасаться за журналиста и исключить для него риск самоубийства.

«Мы считаем, что этот риск исключён благодаря представленным гарантиям. Мы убеждены в том, что если бы данные гарантии были представлены судье (Ванессе Барайтсер, запретившей экстрадицию. — прим. ИноТВ), то она ответила бы на запрос иначе. Этого вывода достаточно, чтобы принять решение в пользу США», — заявил главный судья лорд Бёрнетт.

Согласно постановлению, дело должно быть возвращено в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил его государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США.

Представитель американской стороны Джеймс Льюис заявил, что в начале этого года окружной судья поддался на попытку Ассанжа разжалобить суд угрозами самоубийства, предупредив, что это рискует стать «козырной картой» каждого, кто захочет избежать экстрадиции.

Как напомнил Льюис, ранее США направили дипломатическую ноту, в которой заверили, что Ассанж не будет подвергнут «специальным административным мерам» или помещён в тюрьму максимально строгого режима исполнения наказаний ADX ни в период досудебного разбирательства, ни после вынесения приговора. Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение. Кроме того, журналист получит возможность отбывать наказание на родине, в Австралии.

Как отмечает издание, Высокий суд Лондона назвал гарантии США «торжественными обещаниями, данными одним правительством другому», сочтя, что «нет никаких оснований полагать, что США не давали гарантий добросовестно».

Впрочем, невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить вердикт, назвав его «опасным и ошибочным» и «серьёзной судебной ошибкой».

«Мы подадим апелляцию на это решение как можно раньше. Как может быть справедливым, как может быть правильным, как может быть возможным экстрадировать Ассанжа в ту самую страну, которая организовывала заговор с целью его убийства?» — приводит The Guardian слова Моррис.

Как отмечает издание, тревогу относительно решения суда также выразили активисты по защите свободы прессы, которые назвали его «пародией на правосудие».

«В случае экстрадиции в США Джулиан Ассанж может не только предстать перед судом по обвинению в соответствии с законом «О шпионаже» — он может столкнуться с реальным риском серьёзных нарушений прав человека из-за условий содержания под стражей, которые могут быть приравнены к пыткам или другому жестокому обращению», — заявил директор отдела Amnesty International в Европе Нильс Муйжниекс. Муйжниекс также предупредил, что предъявление обвинений со стороны Вашингтона представляет угрозу для свободы прессы как в США, так и за рубежом.

Директор организации «Репортёры без границ» по международным компаниям Ребекка Винсент сочла решение Высокого суда Лондона «позорным», отметив, что оно «имеет тревожные последствия не только для психического здоровья Ассанжа, но и для журналистики и свободы прессы во всём мире».