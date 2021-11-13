Daily Mail: Ассанжу и его невесте разрешили сыграть свадьбу в тюрьме

После продолжительного противостояния с британскими властями Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис, наконец, получили разрешение провести церемонию бракосочетания в тюрьме Белмарш, где сейчас содержится основатель WikiLeaks, сообщает Daily Mail. По данным издания, свадебная церемония будет скромной — пара, у которой уже есть двое детей, сама оплатит все расходы.

Основателю сайта WikiLeaks австралийцу Джулиану Ассанжу, который сейчас содержится в британской тюрьме строгого режима Белмарш, предоставили разрешение жениться на его невесте — юристке Стелле Морис, сообщает Daily Mail. В тюрьме Ассанж находится с 2019 года, всё это время он пытается оспорить экстрадицию в США.

Разрешение сыграть свадьбу с 38-летней Морис, матерью двух его детей, заключённый запросил в октябре. Теперь пара может пожениться уже в следующем месяце, однако на церемонию допустят ограниченное число гостей, включая двух свидетелей. По информации СМИ, мероприятие оплатят сами будущие молодожёны.

«Я рада, что здравый смысл победил, и надеюсь, что в наш брак в дальнейшем не будут вмешиваться», — поделилась с журналистами невеста. Ассанж и Морис помолвлены уже несколько лет. Они уже долго пытаются оформить отношения официально, но настаивают, что власти и руководство тюрьмы этому препятствуют. У их сыновей, четырёхлетнего Габриэля и двухлетнего Макса, британское гражданство.

Представитель Королевской пенитенциарной и пробационной службы отметил, что запрос Ассанжа был получен, рассмотрен и обработан «в обычном порядке» — так же как и для всех других заключённых.

Как напоминает Daily Mail, семейный статус Ассанжа стал камнем преткновения в новых слушаниях по делу об экстрадиции, в ходе которых рассматривается апелляция США на вынесенный в январе британским судом запрет выдавать заключённого Вашингтону. Как оказалось, психиатр Майкл Копельман, предоставивший оценку психического состояния Ассанжа, на которой во многом строилось решение суда, не стал рассказывать, что у австралийца в период его проживания в посольстве Эквадора и его подруги Стеллы Морис появились дети. Как пояснил эксперт, он опустил эту информацию, чтобы не раскрывать подробности личной жизни Ассанжа. США настаивают, что судья, выносившая решение на первых слушаниях по экстрадиции, должна была отказаться учитывать показания Копельмана, после того как стало известно, что он утаил правду.

Главным основанием для запрета на экстрадицию Ассанжа в США стала выявленная экспертами угроза самоубийства. При этом американская сторона предупреждает, что подобный аргумент может стать «козырем» для всех, кто пытается противостоять экстрадиции. По словам юристов, представляющих США, психические заболевания Ассанжа «и близко не стоят» к тому, чтобы быть достаточно тяжёлыми и препятствовать выдаче заключённого Америке. Вашингтон даже пообещал предоставить Ассанжу лечение — правда, эти заверения защитники австралийца назвали «туманными» и «бессмысленными».