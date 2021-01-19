Ведущий Fox News призвал Трампа помиловать Ассанжа и разоблачителя ЦРУ Кириаку

В среду Дональд Трамп перестанет быть президентом США, и многие ожидают, что в свой последний день у власти он объявит о ряде помилований. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, Трамп непременно должен помиловать Джулиана Ассанжа, который «гниёт в лондонской тюрьме» за неугодные публикации, а также Джона Кириаку, разоблачившего пыточные методы ЦРУ. Это очень важно для основного принципа Америки — свободы прессы, подчёркивает телеведущий.

Не так уж часто бывает, что все в Вашингтоне согласны друг с другом по какому-то вопросу. Но когда это случается… Ух! Когда все демократы, республиканцы и СМИ говорят одинаково, поют одну и ту же песню, когда Нэнси Пелоси высказывается о перевороте в Венесуэле, прямо как неоконсерватор, коим она и является на самом деле, вам стоит занервничать. Вашингтонский истеблишмент, без сомнения, наиболее опасен, когда в нём есть консенсус, когда он прекращает отражать волю избирателей и начинает защищать собственные интересы — и никто ему не противостоит.



Возможно, ни одна тема, кроме ведения бессмысленных войн, не объединяет истеблишмент обеих политических партий в большей степени, чем вот эта: утечки секретной информации, вредные для несменяемого политического класса, это серьёзная угроза для национальной безопасности! Такое надо искоренять! Но утечки секретной информации, полезные для несменяемого политического класса, это добросовестное поведение. Вот тебе за это Пулицеровская премия, сынок!



То есть когда ФБР сказала The Washington Post, что нашим государством втайне управляет демонический Владимир Путин, это не было проблемой. Ложью было, проблемой — нет. Или когда директор ЦРУ передал секретную информацию продюсерам фильма «Цель номер один». Это же Голливуд, а они друзья. Но когда утечки информации указывают на виновность власть имущих — о, это национальный кризис, кто-то должен сесть в тюрьму! И зачастую люди действительно садятся в тюрьму.



Например, Джулиан Ассанж. Он сейчас гниёт в лондонской тюрьме. За что? Он опубликовал информацию, которую американские власти хотели бы сохранить в тайне — и не ради того, чтобы защитить нас, а ради того, чтобы защитить себя самих. Кадры американского вертолёта, расстреливающего 18 человек в Ираке, в том числе, кстати, двух журналистов Reuters. Он также опубликовал электронные письма, свидетельствующие о коррупции на самом высшем уровне национального комитета Демократической партии. Избиратели Берни Сандерса могли бы быть благодарны: их же тотально кинули, а они могли и не узнать об этом! А так узнали. И это привело в ярость вашингтонскую верхушку!



Внесём ясность: Джулиан Ассанж не взламывал серверы Армии США, Пентагона, национального комитета Демократической партии. Нет, он публиковал материалы об этих серверах. Это называется журналистикой. Кстати, настоящей журналистики осталось не так уж много, и вся она подвергается нападкам. Уж поверьте нам. Итак, за то, что Джулиан Ассанж сделал это, за то, что он унизил наших избранных лидеров и наш медийный класс, ему сломали жизнь. Он уже почти десять лет взаперти.



В данном случае речь идёт не о шпионаже. Он не совершал шпионажа. Он не изменник: он вообще не американец! В данном случае речь идёт о криминализации свободы слова. Мать детей Джулиана Ассанжа в прошлом году выступала в нашей программе и высказала эту позицию очень ёмко. Посмотрите.



СТЕЛЛА МОРРИС, невеста Джулиана Ассанжа: Джулиан самый выдающийся… возможно, самый выдающийся из ныне живущих борцов за свободу слова на Западе. И он в тюрьме! Президент что, хочет, чтобы его наследие было таким? Или он хочет, чтобы первая поправка* пережила это испытание — путём помилования (Ассанжа. — ИноТВ) и отказа от проведения этого суда?



Никто из работников этой программы никогда не представлял себе, что дойдёт до такого. Что мы будем, по сути, защищать Джулиана Ассанжа. Но, по правде сказать, мы защищаем не Джулиана Ассанжа, мы защищаем то, что на самом деле повергается атакам, то, что на самом деле ценно для каждого американца и что мы теряем быстрее, чем могли бы помыслить. Свободу слова. Он опубликовал то, что им не понравилось, и они бросили его в тюрьму. Если это произошло с ним, почему этого не может произойти с вами? Говорите медленно, чтобы мы поняли.



Если вас это не убеждает, рассмотрите дело другого человека, который тоже бывал в нашей программе. Это, кстати, очень приличный человек, его зовут Джон Кириаку. Он ветеран ЦРУ с 15-летним стажем. Находясь на службе, он проводил некоторые из самых важных военных рейдов в Пакистане, рисковал своей жизнью ради страны. Но потом в 2007 году он совершил то, что сломало ему жизнь. Он под запись подтвердил то, что больше никто в госаппарате тогда не был готов признать: Армия США действительно пытала пленных имитацией утопления. Вы можете поддерживать это или нет, но если вы американский гражданин и всё это делается на ваши деньги, разве вы не имеете права знать об этом?



Минюст тогда не счёл, что Кириаку совершил преступление: то, что он сказал, было правдой. С ним обращались как с разоблачителем, да он и был разоблачителем, вне зависимости от того, согласны вы с ним или нет. Но пять лет спустя ЦРУ, которое по-прежнему было в ярости от происшедшего, сказало администрации Обамы, привыкшей слушаться ЦРУ, что надо вновь возбудить это дело и наказать Джона Кириаку. Так они и сделали. И, конечно же, они нашли преступление. Прокурорам нетрудно найти преступление, когда они твёрдо намерены покарать кого-то в пример другим.



И Джон Кириаку сел в тюрьму на два года. И по сей день он, прослужившей своей стране 15 лет, не может защищать свою семью с применением огнестрельного оружия, потому что он осуждённый преступник. Ему возвращают право голосовать, но не право защищать свою семью.



И вот почему мы вам это рассказываем. Ожидается, что президент — в свой последний день в этой должности, прежде чем уйти в эту среду, — объявит о ряде помилований. Некоторые СМИ сообщают, что он помилует рэпера Лил Уэйна, обвиняемого в преступлении, связанном с огнестрельным оружием. Мы не знаем, правда это или нет. У нас даже нет мнения на этот счёт. Но мы знаем, что если он хочет в последние дни своей администрации оказать долгосрочное влияние на историю этой страны, он может добиться крупной победы для принципов, на которых страна была основана и благодаря которым здесь хорошо жить. Первейший из этих принципов — свобода прессы, свобода слова. Неважно, что никому больше в СМИ не хочется этого отстаивать, всё равно это правда, и нам всё равно надо это защищать. Ему следует помиловать Джулиана Ассанжа и Джона Кириаку.



Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.



* Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова (прим. ИноТВ).