DM: «я всегда ему нравилась» — Памела Андерсон надеется на встречу с Трампом, чтобы добиться помилования Ассанжа

Памела Андерсон стремится к личной встрече с Дональдом Трампом до того, как он покинет пост президента США, заявила актриса в интервью Daily Mail. Андерсон надеется добиться президентского помилования для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заключение Ассанжа в тюрьму и его преследование актриса назвала «несправедливым» и политически мотивированным возмездием за деятельность WikiLeaks.

Актриса и модель Памела Андерсон заявила, что хотела бы лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, для того чтобы попросить о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как пишет Daily Mail, Андерсон надеется на встречу с Трампом, понимая, что инаугурация Джо Байдена 20 января лишит её друга шансов получить президентское помилование.

Издание напоминает, что Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанджа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы. В настоящий момент Ассанж находится в британской тюрьме, а до этого семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

«Я хочу, чтобы он был свободен. Чтобы выходил на улицу и гулял под солнцем со своими мальчишками и возлюбленной и мог принимать спонтанные решения», — заявила Андерсон в интервью Daily Mail, посетовав, что на протяжении десяти лет Ассанж был лишён нормальной жизни и возможности действовать спонтанно, «например, пойти выпить кофе, прогуляться или сходить в кино».

По словам актрисы, она «пришла в восторг», узнав о том, что суд в Лондоне отказался экстрадировать основателя WikiLeaks в США. Однако Андерсон сочла ироничным тот факт, что основная причина, по которой суд принял такое решение — состояние психического здоровья Ассанжа, пострадавшего от десяти лет заточения и угрозы экстрадиции.

Заключение Ассанжа Андерсон назвала «несправедливым», сочтя, что его преследование является политически мотивированным возмездием за публикацию WikiLeaks секретной информации и «разоблачение военных преступников и военных преступлений». «Единственное, что он сделал неправильно — поверил в верховенство закона», — приводит издание её слова.

«Я хочу лично встретиться с Трампом, чтобы попросить о помиловании, — отметила актриса. — Я призываю его помиловать Джулиана, у него всё ещё есть шанс поступить правильно».

При этом, по словам Андерсон, она знакома с американским лидером. Впервые Андерсон встретила Трампа на одной из вечеринок журнала Playboy. «Я всегда ему нравилась. Однажды он сказал, что «гордится мной, и чтобы я показала им всем». Это я и пытаюсь сделать, господин президент», — призналась актриса.

В интервью Андерсон также не обошла вниманием знакомство с самим Ассанжем. По словам актрисы, она впервые узнала о журналисте в 2010 году, когда WikiLeaks выложили в свободный доступ видеозапись авиаудара американского военного вертолета Apache в Ираке от 2007 года.

Первая личная встреча Андерсон и Ассанжа произошла в 2014 году в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как их познакомила дизайнер Вивьен Вествуд. После встречи они регулярно общались по телефону. В общей сложности Андерсон навещала журналиста 10-15 раз. По её словам, она приносила другу вегетарианскую еду и экзотические фрукты.

Актриса отметила, что ей нравилось навещать Ассанжа, так она считает его «привлекательным человеком», который полон знаний, теплоты и доброты. Кроме того, Андерсон называет журналиста приятным собеседником. В ходе встреч они обсуждали текущие дела, поп-культуру и делились личными воспоминаниями.

«Он хорошо разбирается практически во всём. И он забавный, — приводит Daily Mail слова Андерсон. — Он очаровательный человек, и видит вещи не такими, какими их видят другие».

Андерсон рассказала, что последний раз виделась с Ассанжем ещё в 2019 году, незадолго до вспышки коронавируса. Тогда актриса приехала к нему в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.

В своём интервью Андерсон также осудила британское правительство за действия в отношении Ассанжа и призвала премьер-министра Бориса Джонсона, который заявлял, что Великобритания защищает журналистов, защитить и основателя WikiLeaks.