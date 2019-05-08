Guardian: Памела Андерсон навестила «невиновного» Ассанжа в тюрьме

Актриса Памела Андерсон вместе главным редактором WikiLeaks Кристином Храфнссоном навестили основателя этого сайта Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш, сообщает The Guardian.

«Он не должен находиться в тюрьме усиленного режима. Он никогда не совершал насильственных действий. Он невиновный человек», — прокомментировала ситуацию актриса.

Она также добавила, что Ассанж отрезан от всех и что у него нет доступа ни к интернету, ни к библиотеке. Кроме того, он, по её словам, также не получил возможности поговорить с детьми.

«Он хороший человек, он невероятная личность. Я его люблю и не могу представить себе, через что ему пришлось пройти», — заявила Андерсон.

Актриса назвала Джулиана Ассанжа «самым невиновным человеком в мире».

«Нам нужно спасти ему жизнь. Вот как всё серьёзно», — подчеркнула Андерсон.

Главный редактор WikiLeaks, между тем, раскритиковал суровые условия содержания Ассанжа, который обычно проводит в камере 23 часа в день.

«Он похудел, но его дух крепок, и это самое важное», — отметил Храфнссон.

Как напоминает The Guardian, Ассанжа уже приговорили почти к году британской тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В 2012 году основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в совершении преступлений сексуального характера. В настоящее время Вашингтон добивается экстрадиции Ассанжа в США.