Guardian: Памела Андерсон навестила «невиновного» Ассанжа в тюрьме

Актриса Памела Андерсон навестила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме, пишет The Guardian. Она подчеркнула, что Ассанж не должен находиться в заключении, поскольку он невиновен.
Актриса Памела Андерсон вместе главным редактором WikiLeaks Кристином Храфнссоном навестили основателя этого сайта Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш, сообщает The Guardian.
«Он не должен находиться в тюрьме усиленного режима. Он никогда не совершал насильственных действий. Он невиновный человек», — прокомментировала ситуацию актриса.
Она также добавила, что Ассанж отрезан от всех и что у него нет доступа ни к интернету, ни к библиотеке. Кроме того, он, по её словам, также не получил возможности поговорить с детьми.
«Он хороший человек, он невероятная личность. Я его люблю и не могу представить себе, через что ему пришлось пройти», — заявила Андерсон.
Актриса назвала Джулиана Ассанжа «самым невиновным человеком в мире».
«Нам нужно спасти ему жизнь. Вот как всё серьёзно», — подчеркнула Андерсон.
Главный редактор WikiLeaks, между тем, раскритиковал суровые условия содержания Ассанжа, который обычно проводит в камере 23 часа в день.
«Он похудел, но его дух крепок, и это самое важное», — отметил Храфнссон.
Как напоминает The Guardian, Ассанжа уже приговорили почти к году британской тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В 2012 году основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в совершении преступлений сексуального характера. В настоящее время Вашингтон добивается экстрадиции Ассанжа в США.
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