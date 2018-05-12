Fox News: спасательница Малибу вступилась за гения Ассанжа

Памела Андерсон призвала известного американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста прийти на помощь Джулиану Ассанжу, сообщает Fox News. Телеканал отмечает, что привлекая внимание к Ассанжу, Андерсон надеется освободить основателя WikiLeaks из заточения в посольстве Эквадора в Лондоне.
Памела Андерсон призвала известного американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста прийти на помощь Джулиану Ассанжу, надеясь тем самым привлечь внимание к его делу, передаёт Fox News.
Отмечается, что Андерсон направила Уэсту письмо, надеясь убедить исполнителя использовать своё влияние и помочь Ассанжу заручиться поддержкой в США. Таким образом Андерсон стремится вызволить основателя WikiLeaks из почти шестилетнего заточения в посольстве Эквадора в Лондоне.
«Хочу сказать, что я поддерживаю Джулиана Ассанжа и знаю, что ты ценишь свободу слова. Гласность очень важна для него, особенно в США, где его хотят посадить до конца жизни или хуже за то, что он разоблачил коррупцию в правительстве. Мне кажется, они пытаются его убить. Это пытка», — написала Андерсон Уэсту.
Fox News напоминает, что Ассанжа подозревают в сотрудничестве с российской разведкой в обнародовании электронных писем национального комитета Демократической партии во время выборов 2016 года. При этом отмечается, что в США ему грозит арест.
При этом, по словам Андерсон, Ассанж почти шесть лет заперт в «маленькой комнате» в посольстве Эквадора в Лондоне и в настоящий момент отрезан от телефонных звонков, а также не может пользоваться интернетом и принимать посетителей.
«Он — гений, настоящий мировой лидер, которого любит молодёжь. Так что я хочу привлечь больше голосов и рассказать о его борьбе. Общественная поддержка может помочь освободить его. СМИ монополизированы, поэтому смелые голоса — единственная надежда всё изменить», — приводит Fox News отрывок из письма Андерсон.
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