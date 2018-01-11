Die Zeit: власти Эквадора задумались о выселении Ассанжа из посольства

Власти Эквадора заявили о намерении отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище, сообщает Die Zeit. По словам эквадорского министра иностранных дел Марии Фернанды Эспинозы, его пребывание в лондонском посольстве стало «неприемлемым».

Правительство Эквадора собирается отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище и выселить его из посольства в Лондоне, сообщает Die Zeit. «Его пребывание здесь стало неприемлемым», — заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза. Власти её страны ищут посредника, «третью страну или человека», чтобы достичь соглашения с британским правительством и найти выход из «патовой ситуации», объяснила она.

Ассанж проживает в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 года, напоминает издание. Там он укрылся от преследования властей трёх государств. В Швеции его разыскивают по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks свою вину отрицает. Он опасается, что его арестуют в Великобритании, вышлют в Швецию, а потом в США, где будут судить за создание интернет-платформы с разоблачениями.

По имеющейся информации, американские власти планируют обвинить Ассанжа в заговоре, краже государственной собственности и нарушении закона о шпионаже. Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что задержание Ассанжа — это «приоритетная» задача.

В 2010 году на WikiLeaks были опубликованы 250 тыс. секретных документов американского посольства, напоминает Die Zeit. В них содержалась информация о действиях военных сил США во время войны в Ираке и Афганистане. Ассанж считает себя «политическим беженцем», и ООН разделяет его мнение. Юристы от Организации Объединённых Наций требуют, чтобы его освободили. Пребывание Ассанжа в эквадорском посольстве в течение нескольких лет они называют «незаконным задержанием», спровоцированным правовым действиями Швеции и Великобритании. Эксперты требуют, чтобы Ассанжу выплатили компенсацию, но британские власти не признают результаты отчёта ООН. Они утверждают, что Ассанж проживает в посольстве «добровольно».

Комментарии читателей на сайте Die Zeit:

SilentBob.01: Искренне восхищаюсь этим человеком, он настоящий герой!

reeses: Германия должна предложить ему убежище.

Jodelschnepfe: За что британцы хотят его арестовать? Из-за Швеции? Разве ситуация не прояснилась?

El Capone: Я требую жёстких санкций в отношении ЕС и США и премии Сахарова, Генри Наннена, Акселя Шпрингера, Гельмута Шмидта для Ассанжа, а также Нобелевской и Пулицеровской премий.

Scocker: Немецкие власти могли бы проявить тот самый гуманизм, который себе приписывают. Привезите его в Германию, он подвергается жёсткому политическому преследованию. Но, конечно же, этому не бывать. Скорее Меркель лично сопроводит его к самолёту и отправит в США. За усердие «Большой Брат» вручит ей медальку.