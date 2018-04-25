The Intercept: конфликт Ассанжа с Эквадором — результат информационной войны против Москвы

С некоторых пор жёсткое обращение Эквадора с активистом Джулианом Ассанжем, который по-прежнему проживает на территории эквадорского посольства в Лондоне, стало следствием целенаправленной кампании испанских СМИ по его очернению, установили авторы статьи в интернет-издании The Intercept. По их данным, всё началось с того, что Ассанжа обвинили в том, что он участвует в «российском вмешательстве» в каталонский кризис.

Правительство Эквадора более чем на три недели полностью лишило основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, с 2012 года проживающего в эквадорском посольстве в Лондоне, связи с внешним миром: 27 марта ему заблокировали доступ в интернет и запретили встречаться с любыми посетителями за исключением его адвокатов, пишут в своей совместной статье на страницах интернет-издания The Intercept его основатель и редактор Гленн Гринвальд и программист М. Си. Макграт.

Как подчёркивается в материале, в результате действий Эквадора Ассанжа, который уже давно принимает активное участие в различных политических диспутах по всему миру, заставили замолчать почти на месяц, и сделала это страна, которая когда-то предоставила ему политическое убежище, а затем дала гражданство. Две недели тому назад британская пресса сообщала, что врачи, посетившие Ассанжа, пришли к выводу, что его здоровье в «опасном» состоянии — но западные публицисты, которые, оборви Эквадор связь и интернет-доступ одному из их сограждан, «выстроились бы в очередь», чтобы осудить страну, в случае с Ассанжем о принципах свободы слова и прессы забывают, поскольку сильно не любят основателя WikiLeaks, констатируют авторы.

Хотя при прошлом президенте Рафаэле Корреа, отчаянно отстаивавшем независимость страны, Эквадор был готов идти против «предписаний Запада» и смог защитить Ассанжа от экстрадиции в США, новый лидер страны Ленин Морено показал себя гораздо более «услужливым» по отношению к западным странам, и это стало одной из основных причин внезапно ухудшившегося отношения правительства страны к разоблачителю, отмечают авторы материала. Между тем непосредственно спровоцировали это противостояние отдельные СМИ, заявившие, что Ассанж был участником «операции Кремля» с целью поддержать независимость Каталонии — однако, как удалось выяснить Гринвальду и Макграту, эти публикации на поверку оказываются сомнительными, а то и вовсе ложными.

Согласно полученной авторами информации, ситуация с Ассанжем стала «побочным продуктом» серьёзного дипломатического давления на Ленина Морено, которое может — и притом очень скоро — вылиться в изгнание основателя WikiLeaks из посольства. Это давление, по данным The Intercept, оказывает на Эквадор совместно со своими союзниками по НАТО правительство Испании, разгневанное высказанными ранее Ассанжем критическими замечаниями по поводу репрессивных мер, применённых к активистам — сторонникам независимости Каталонии. Заблокировав Ассанжу все средства связи с внешним миром, эквадорские власти уже на следующий день опубликовали официальное заявление, в котором обвинили активиста в том, что он «подвергает риску» отношения Эквадора с другими странами, отмечается в статье.

Как пишут авторы, Ассанж действительно с сентября прошлого года регулярно писал в своём Twitter о каталонском референдуме о независимости — а эквадорское правительство уже тогда в одном из своих официальных сообщений заявляло, что напомнило активисту о том, что он обязался не делать высказываний, способных повлиять на отношения Эквадора с другими странами. Тем не менее, как полагают Гринвальд и Макрграт, наиболее любопытный вопрос здесь в том, почему же жёсткая реакция Эквадора в отношении Ассанжа последовала именно сейчас и по какой причине из всех твитов разоблачителя, активно комментировавшего политические события в других странах, Эквадор отреагировал именно на твиты о Каталонии. «Ответы на эти вопросы представляют собой крайне яркий пример того, каким образом заявления о фейковых новостях, западную пропаганду и дезинформацию можно использовать в качестве тактики для политического манипулирования», — говорится в материале.

Итак, трения между Эквадором и Ассанжем вертятся вокруг внутрииспанской дискуссии по поводу Каталонии — автономного региона, организовавшего в октябре прошлого года референдум о независимости, на котором большинство его жителей высказались за отделение от Испании и который был затем признан Мадридом незаконным, продолжают авторы. По сообщениям отдельных СМИ, в самый разгар кризиса бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес попросил крупнейший в стране медиахолдинг Grupo PRISA, владеющий газетой El País, «дать жёсткий ответ» каталонскому движению за независимость. Холдинг внял этой просьбе и направил все свои ресурсы на противостояние отделению региона, констатируют Гринвальд и Макграт.

Уже через несколько дней El País принялась изображать каталонских активистов «агентами Кремля»: издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что российская пропаганда распространяет фейковые новости о Каталонии при активной поддержке Джулиана Ассанжа, а также другого разоблачителя Эдварда Сноудена. Эти же«фантастические» утверждения El País повторяла впоследствии и в других своих материалах, которые подхватывали различные аналитические центры и организации, выступавшие против сепаратизма, отмечают авторы.

Как только El País распространила свои утверждения, их стали цитировать и обсуждать на парламентском уровне во многих странах мира, включая саму Испанию, Великобританию и США, напоминают Гринвальд и Макрат. Между тем, несмотря на то что эти обвинения восприняли всерьёз, на деле — как это часто бывает с разговорами о фейковых новостях и зарубежной пропаганде в интернете — они почти не подкрепляются какими-либо доказательствами, но не подвергаются критической оценке, предупреждают авторы. Многие из людей, распространявших заявления такого рода, при достаточном нажиме признавались, что не располагают никакими фактами, подтверждающими вмешательство российского правительства в каталонский референдум, и могли лишь «приводить пример, с их точки зрения, предвзятых материалов RT и Sputnik», подчёркивают сотрудники The Intercept.

Как удалось установить Гринвальду и Макграту, сообщения о «российской операции» изначально основывались на данных информационного сайта Hamilton 68, основанного инициативной группой «Союз за упрочение демократии»*. Сайт, согласно заявлениям его создателей, занимается отслеживанием публикаций 600 аккаунтов в Twitter, «связанных с российскими кампаниями по распространению своего влияния в интернете», — и во время испанского кризиса он зафиксировал, что Каталония стала для этих якобы«прокремлёвских» аккаунтов одной из главных тем.

Именно на это и ссылалась El País, сообщая о российском участии в каталонских событиях: на страницах издания утверждалось, что данные Hamilton 68 являются «исчерпывающим доказательством» того, что «лица, контролирующие армию пророссийских ботов, решили сосредоточиться на движении за независимость Каталонии». Между тем, как подчёркивают Гринвальд и Макграт, Hamilton 68 с самого своего основания был и остаётся крайне «сомнительным источником». По данным The Intercept, сайт, как и стоящая за ним инициативная группа, был основан вашингтонскими чиновниками, «в прошлом неоднократно уличёнными во лжи и продвижении милитаризма», включая политолога Билла Кристола, бывших сотрудников ЦРУ, ястребов-республиканцев и неоконсерваторов из Демократической партии.

Что ещё хуже, Hamilton 68 придерживается крайне скрытной политики касательно своей методологии — он даже не раскрывает, какие же аккаунты в Twitter, с его точки зрения, продвигают «российское влияние», — и это притом что, как говорится на сайте, в список отслеживаемых микроблогов входят не только те, которые изъявляют свою«пророссийскую позицию» открыто или связаны с правительством России, но и те, которые «как сознательно, так и по незнанию, подхватывают и распространяют пророссийские тезисы». Как отмечается в материале, под это последнее определение часто подпадают любые лица, выражающие несогласие с внешнеполитическим курсом, продвигаемым в США теми самыми неоконсерваторами и чиновниками ЦРУ, которые создали сайт, — ведь теперь подобное несогласие считается «пророссийской» позицией.

Несмотря на очевидные причины усомниться в достоверности сообщений Hamilton 68, американские СМИ неоднократно сообщали о «российских троллях», ссылаясь исключительно на этот сайт, и ни на йоту при этом не сомневаясь в его утверждениях, сетуют Гринвальд и Макграт. Впрочем, в последние месяцы, авторитет сайта сильно упал — сразу несколько СМИ обнаружили в прессе многочисленные не соответствующие действительности материалы, основывавшиеся на сообщениях Hamilton 68, и заметили, что в его развитии участвуют люди, в значительной степени руководствующиеся идеологическими мотивами, и раскритиковали его за его «тайную методологию» и, в частности, упрямое нежелание создателей предавать огласке список 600 аккаунтов, которые отслеживает сайт, говорится в статье The Intercept. Правда, статьи на основе материалов Hamilton 68, раздувающие «истерию» по поводу вмешательства России в дела Запада, часто получаются такими лишь потому, что их авторы плохо понимают, какие выводы можно делать из подобных выкладок, а какие — нет; дошло до того, что один из создателей сайта сам обратился к американским журналистам, попросив, чтобы они прекратили делать такие неточные заключения, отмечают авторы.

Ещё один фактор в скандале с Ассанжем, являющийся к тому же общей проблемой статей о фейковых новостях, — это непонимание журналистами того, как работают аналитические инструменты для социальных сетей, пишут Гринвальд и Макграт. Ярким примером подобного может служить тот самый материал El País о российском«вмешательстве» в каталонский кризис: там, среди прочего, утверждалось, что анализ аккаунта Ассанжа в Twitter при помощи инструмента TwitterAudit показал, что из 5 тыс. его подписчиков, 59% являются «ботами». Как подчёркивают сотрудники The Intercept, это утверждение — «явная фальшивка», поскольку базируются на неверных данных: дело в том, что Ассанж создал личный микроблог много лет назад, но впервые начал пользоваться им только 14 февраля 2017 года, тогда как El País почему-то воспользовались данными TwitterAudit об этом аккаунте за февраль 2014 года — то есть за три года до того, как там появился первый твит. На данный момент TwitterAudit показывает, что 92% из его 530 тыс. подписчиков — реальные люди, а 8% — боты. Учитывая, что, по последним научным данным, ботами являются от 9 до 15% всех аккаунтов в Twitter, это вполне достойный результат — тем более что у многих популярных аккаунтов число фейковых подписчиков значительно выше: у Барака Обамы — 17%, у Дональда Трампа — 27%, у Эммануэля Макрона (по данным, актуальным девять месяцев назад) — 48%, а у газеты El País — 25%, иронизируют авторы.

Распространение неподтверждённых утверждений, соответствующих той или иной «медийной легенде» — например, о российском вмешательстве в различные западные проблемы, — не может полностью заменять собой аналитическую работу на основе фактов, подчёркивают Гринвальд и Макграт. Одной из наиболее методологически неразумных тактик в этом плане является изображение не только RT и Sputnik, но и любого лица, которое цитируют или даже ретвитят эти СМИ, как «пособника в распространении российской пропаганды», предупреждают авторы. Так, например, поступил журналист El País Давид Аландете, который в ходе слушаний британского комитета по фейковым новостям заявил:«В центре всего этого — RT и Sputnik. Ассанж и Сноуден — очень удобные для них источники; всё, что говорит Ассанж, — это и цитата, и заголовок».

Как установили сотрудники The Intercept, хотя Ассанж действительно неоднократно упоминался в материалах RT и Sputnik о Каталонии, статьи, где его цитировали, составляли лишь очень малую часть от общего освещения этими СМИ кризиса Испании: анализ материалов Sputnik и RT на основе данных Media Cloud, а также их твитов, показывает, что имя Ассанжа фигурирует лишь в 1-3% статей RT и Sputnik о Каталонии. При этом большая часть этих упоминаний касается всего нескольких отдельно взятых цитат и событий, что контрастирует с непрерывностью освещения RT и Sputnik испанского кризиса, отмечается в материале The Intercept.

Несмотря на заявления о том, что призывы об отделении Каталонии, по версии El País и согласных с ней СМИ, распространяли боты и тролли, факты говорят о том, что если боты и распространяли какие-то сообщения касательно испанского кризиса, то это были, напротив, призывы сохранить Каталонию в составе Испании, и подхватывали их тролли как раз не российские, пишут авторы. По данным The Intercept, 11 сентября 2017 года пользователь Twitter с именем @marilena_madrid опубликовал ссылку на статью испанского отделения канала ABC, в которой подчёркивалась «нелегитимность» лидера Каталонии Карлоса Пучдемона в рамках европейских политических институтов (что являлось одним из главных тезисов Мадрида во время каталонской ситуации); данный твит репостнули более 15 тыс. раз, но отметку «мне нравится» ему поставили лишь 99 пользователей — а, по данным исследователей, занимающихся выявлением ботов в Twitter, такое соотношение «ретвит — лайк» характерно как раз для ботов, отмечают авторы.

Если ничем не подкреплённые утверждения о распространении дезинформации по поводу каталонского референдума всё же применяются в случае с Джулианом Ассанжем в качестве политического инструмента, — а всё вышеперечисленное говорит о том, что это так и есть, — то эта стратегия, по всей видимости, работает, убеждены сотрудники The Intercept. Намеренное нагнетание напряжённости в отношениях между Эквадором и Испанией дало такой эффект, который не смогло дать продолжительное давление со стороны США и Великобритании, — ведь Эквадору, по сути, теперь приходится выбирать между сохранением нормальных связей с Мадридом или же дальнейшей защитой Ассанжа от преследований, полагают авторы.

Вместе с тем данная ситуация касается отнюдь не только Ассанжа или какой-либо отдельной страны, поскольку она хорошо показывает, что сдвиг внимания общества на внешние проблемы посредством распространения голословных обвинений в «пропаганде», пусть он и может сплотить людей и простимулировать патриотизм, в конечном счёте ведёт к обострению внутренних конфликтов, так и остающихся нерешёнными, — а также может отлично применяться для подавления оппозиции внутри страны, подытоживают Гринвальд и Макграт.

* Alliance for Securing Democracy — трансатлантическая организация, созданная для противодействия попыткам России ослабить демократические институты в западных странах (прим. ИноТВ).