Washington Post: посольство Эквадора снова отключило Джулиану Ассанжу интернет

Посольство Эквадора в Лондоне снова отключило доступ в интернет для Джулиана Ассанжа, который скрывается от депортации в Швецию на территории дипломатического представительства. Как пишет The Washington Post, в заявлении власти Эквадора разъяснили, что лишили Ассанжа возможности общаться с внешним миром, поскольку тот нарушил договорённость с посольством, согласно которой он не должен посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств.
В посольстве Эквадора в Лондоне, где почти шесть лет скрывается Джулиан Ассанж, скандально известному основателю WikiLeaks запретили пользоваться интернетом. Как пишет The Washington Post, в заявлении власти Эквадора разъяснили, что лишили Ассанжа возможности общаться с внешним миром, поскольку тот нарушил договорённость с посольством, которую он подписал в конце 2017-го. В соответствии с ней Ассанж не должен был посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств.
«Правительство Эквадора предупреждает, что сообщения Ассанжа в социальных сетях ставят под угрозу добрые отношения, которые Эквадор поддерживает с Великобританией, Европейским союзом и другими странами», — говорится в заявлении.
Как отмечает американское издание, власти Эквадора не привели никаких примеров этого предполагаемого нарушения условий соглашения. Как заявили власти Эквадора, интернет у Ассанжа был отключён во вторник.
Посольство уже не в первый раз отказывает Ассанжу в доступе к интернету. В октябре 2016 года оно временно лишило Ассанжа доступа в интернет, поскольку было обеспокоено тем, что WikiLeaks вмешивается в президентские выборы в США. Летом 2016 года этот сайт, разоблачающий секреты, опубликовал похищенную хакерами электронную переписку национального комитета Демократической партии США.
Как напоминает The Washington Post, в 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он был объявлен в розыск для допроса в связи с предполагаемыми сексуальными преступлениями. Ассанж выразил опасения, что, если он покинет посольство, его арестуют и экстрадируют в Соединённые Штаты для допроса о роли WikiLeaks в публикации множества секретных документов США. В конце прошлого года Ассанж получил эквадорское гражданство, и правительство заявило, что это обеспечило ему защиту.
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