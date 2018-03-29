Washington Post: посольство Эквадора снова отключило Джулиану Ассанжу интернет

Посольство Эквадора в Лондоне снова отключило доступ в интернет для Джулиана Ассанжа, который скрывается от депортации в Швецию на территории дипломатического представительства. Как пишет The Washington Post, в заявлении власти Эквадора разъяснили, что лишили Ассанжа возможности общаться с внешним миром, поскольку тот нарушил договорённость с посольством, согласно которой он не должен посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств.

В посольстве Эквадора в Лондоне, где почти шесть лет скрывается Джулиан Ассанж, скандально известному основателю WikiLeaks запретили пользоваться интернетом. Как пишет The Washington Post, в заявлении власти Эквадора разъяснили, что лишили Ассанжа возможности общаться с внешним миром, поскольку тот нарушил договорённость с посольством, которую он подписал в конце 2017-го. В соответствии с ней Ассанж не должен был посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств.

«Правительство Эквадора предупреждает, что сообщения Ассанжа в социальных сетях ставят под угрозу добрые отношения, которые Эквадор поддерживает с Великобританией, Европейским союзом и другими странами», — говорится в заявлении.

Как отмечает американское издание, власти Эквадора не привели никаких примеров этого предполагаемого нарушения условий соглашения. Как заявили власти Эквадора, интернет у Ассанжа был отключён во вторник.

Посольство уже не в первый раз отказывает Ассанжу в доступе к интернету. В октябре 2016 года оно временно лишило Ассанжа доступа в интернет, поскольку было обеспокоено тем, что WikiLeaks вмешивается в президентские выборы в США. Летом 2016 года этот сайт, разоблачающий секреты, опубликовал похищенную хакерами электронную переписку национального комитета Демократической партии США.