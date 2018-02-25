Telegraph: идеолог брексита признался, что с Россией его связывает только водка

Британский консерватор и один из инициаторов брексита Найджел Фарадж поднял на смех утверждение, что он передавал «российский компромат» на американских демократов WikiLeaks. По словам политика, его единственная связь с Россией — это «странная русская водка», которую он пил, пишет The Daily Telegraph.

На прошедшей в Вашингтоне конференции британский консерватор и один из идеологов брексита Найджел Фарадж высмеял предположение, что он тайно передавал информацию между Дональдом Трампом и Россией. По словам политика, его единственная связь со страной — русская водка, пишет The Daily Telegraph.

Британец обрёл некоторое число сторонников среди американских правых благодаря его совместному предвыборному турне с Трампом. В последние несколько месяцев Фараджа обвиняли в том, что он выступал в качестве связного, передавая информацию основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сайт которого публиковал электронную переписку Демократической партии, напоминает издание.

«Я читал, что, оказывается, я нахожусь в центре международной паутины. Я — единственный человек, связанный с Трампом, Путиным и Джулианом Ассанжем. Я метался с флешками от Белого дома и Кремля к Ассанжу. И должен вам сказать, что и не подозревал, насколько я важен. Не имел ни малейшего представления», — заявил политик.

«Позвольте мне вам кое-что сказать: я никогда не был в России, никогда не приезжал в Москву, никогда не встречался с российским оперативником или агентом, никогда не вёл дел в России, никогда не брал российских денег», — заверил собравшихся Фарадж.

«Возможно, я провинился тем, что пил странную русскую водку. Но я — исходя из моей собственной роли в этой истории — знаю, что всё это дело можно свести к одной простой фразе. Это обычные фейковые новости», — отметил политик.

Кроме того, Фарадж похвалил консерваторов по обе стороны Атлантического океана за то, что им удалось расстроить планы истеблишмента, выбрав Дональда Трампа президентом и поддержав выход Великобритании из ЕС. Но он предостерёг участников конференции от «излишней самонадеянности», которая может лишить их этих «огромных побед».