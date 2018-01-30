Wired: у расследования вмешательства России в брексит больше вопросов, чем ответов

Расследование российского влияния на референдум о членстве Великобритании в ЕС затягивается в связи с отсутствием существенных доказательств, передаёт Wired. При этом руководитель парламентского расследования Дэмиен Коллинз упрекает Twitter, Facebook и Google в том, что они недостаточно активно ищут следы российского влияния на брексит на своих платформах.

До сих пор неизвестно, оказала ли российская дезинформация влияние на голосование по выходу Великобритании из ЕС и если оказала, то какое, передает Wired. Ещё в ноябре появилась информация о том, что аккаунты в Twitter, связанные с Кремлём, размещали подстрекательскую информацию о голосовании по брекситу и террористических атаках в Великобритании и Европе.

После появления сообщений о российской деятельности было начато парламентское расследование в отношении фальшивых новостей и дезинформации, которое возглавил член парламента Дэмиен Коллинз. В то же время избирательная комиссия Великобритании начала расследование источников финансирования рекламных объявлений на тему брексита.

Facebook, Twitter и Google теперь вынуждены отвечать на вопросы в рамках двух расследований, осуществление которых, однако, затягивается, и вполне вероятно, что заключения по ним будут сделаны не ранее чем через пару месяцев, отмечает издание.

Wired полагает, что одной из платформ, которая столкнулась с наиболее пристальным вниманием со стороны следствия, стал Twitter. Благодаря расследованию вмешательства России в американские выборы было обнаружено, что, предположительно, тысячи российских аккаунтов, которые были замаскированы под американских граждан, публиковали информацию на тему референдума о членстве Великобритании в ЕС на данной платформе. Однако до сих пор неизвестно количество российских аккаунтов, которые маскировались под британских граждан, и сколько публикаций было сделано ими.

В начале декабря Twitter сообщил представителям расследований, что российский телеканал RT потратил на рекламу на тему референдума чуть более $1 тыс. Данная сумма позволила @RT_com получить шесть продвигаемых твитов, прежде чем публикация рекламных объявлений была заблокирована для аккаунта в октябре 2017 года. Однако Twitter так и не сообщил, сколько человек видели эту рекламу.

Коллинз, который имеет более широкий круг полномочий для проведения расследования, нежели избирательная комиссия, заявил, что его вопросы к Twitter так и остались без ответа. Он привлёк внимание к исследованию, о котором сообщило издание BuzzFeed, обнаружившему наличие 13 тыс. ботов, которые размещали публикации на тему брексита. Тем не менее представители Twitter заявили, что лишь 1% этих аккаунтов были российскими.

Издание сообщает, что руководитель британского подразделения Twitter по общественным вопросам Ник Пиклс и директор компании по общественной политике Карлос Монье дадут показания на парламентском заседании, которое пройдёт в феврале в Вашингтоне.

Wired передаёт, что, помимо представителей Twitter, на заседание в Вашингтон отправятся и представители компании Facebook. Речь идёт о директоре по информационной политике социальной сети в Великобритании Саймоне Мильнере и главе отдела глобальной политики Facebook Монике Бикерт.

Тем не менее издание отмечает, что до сих пор неизвестно, пытались ли российские боты оказать влияние на референдум по брекситу на платформе Facebook. Отвечая на вопросы Коллинза и избирательной комиссии, представители компании заявили, что обнаружили лишь три рекламных объявления на данную тему, оплаченных россиянами. Их стоимость составила менее 1$.

«Похоже, что Facebook не провёл никакой работы, чтобы обнаружить российскую активность вокруг референдума о членстве Великобритании в ЕС», — приводит издание слова Коллинза.

После этого Facebook сосредоточил свои усилия на изучении деятельности аккаунтов, принадлежащих российскому агентству интернет-исследований. И уже 17 января компания заявила, что вновь начинает расследование вмешательства России в проведение референдума, сообщив, что ей потребуются «несколько недель» на его завершение.

Отмечается, что и спустя несколько месяцев после начала проверки российского вмешательства в американские выборы 2016 года компания всё ещё сообщает новые данные по делу. Так, стало известно, что россияне создали в Facebook 129 событий, касающихся выборов в США, и тысячи людей ответили на приглашение принять в них участие.

Помимо Facebook и Twitter, информацию для избирательной комиссии о том, сколько российские аккаунты вложили в рекламу, продолжает собирать Google.

Издание отмечает, что об использовании сервисов Google российскими аккаунтами стало известно из расследования, проведённого в США. Согласно обнародованному в октябре отчёту, российские боты потратили «десятки тысяч долларов» на рекламу на YouTube, в Gmail и Google Search, помимо этого, на YouTube были размещены более тысячи российских видео, которые стали частью кампании по дезинформации относительно американских выборов.

Давать показания на заседании в Вашингтоне будут вице-президент Google по вопросам новостей Ричард Гинграс и глава отдела по вопросам публичной политики YouTube Джунипер Даунс, сообщает Wired.