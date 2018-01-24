CNN: Великобритания создаст подразделение для борьбы с фейковыми новостями

Великобритания заявляет о намерении предпринять новые меры по борьбе с фейковыми новостями, исходящими от правительств иностранных государств, передаёт CNN. Этим займётся специальное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций. В частности, правительство страны интересует вмешательство России через социальные сети Twitter и Facebook в проведение референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Тем временем британское правительство заявляет, что в отношении фейковых новостей займёт более жёсткую позицию.

Правительство страны сыто по горло дезинформацией, исходящей от иностранных правительств и не только, поэтому создаёт подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций, чтобы бороться, как оно заявляет, с «конкурирующим изложением фактов».

Корреспондент CNN Сэмюель Берк с подробностями.

СЭМЮЕЛЬ БЕРК, корреспондент CNN: Майкл и Эмрон, часть проблемы того, что президент США столь хорош в привлечении мирового внимания, состоит в том, что внимание почти не уделяется вмешательству России при помощи социальных сетей в других странах, как здесь, в Великобритании. Давайте проясним, это не только голословные заявления. В прошлом году расследование CNN обнаружило, что та же самая сеть аккаунтов в Twitter, связанных с российским правительством, которая вмешалась в выборы в США, также публиковала десятки сообщений в поддержку брексита в день референдума в июне 2016 года.

Сейчас CNN передаёт полученные данные парламенту Великобритании, который пытается получить информацию от Twitter и Facebook. Но член парламента, ведущий расследование, всё больше разочаровывается в этих компаниях, заявляя, что они тянут время. Представители социальных сетей уже говорили прежде, что там нечего искать, но мало-помалу открывалось обратное. Только взгляните на цифры из Twitter. По словам компании, изначально на их платформе было 200 аккаунтов, связанных с Кремлём. К октябрю прошлого года Twitter сообщил конгрессу, что их число было ближе к трём тысячам. И непосредственно на прошлой неделе очередное обновление показало, что, согласно последним данным Twitter, их число увеличилось до четырёх тысяч.

Таким образом, тот факт, что Великобритания создаёт новое подразделение для борьбы с фейковыми новостями, может показаться приятной новостью. Однако проблема заключается в том, что парламент Великобритании, как и избирательная комиссия страны, уже расследуют дело о фейковых новостях и некоторые социальные сети уклоняются от трудных вопросов, исходящих от парламента, и удобным для себя образом говорят: «Что ж, мы принимаем участие в расследовании с более слабой избирательной комиссией, изучая бедствие истинно фальшивых новостей в сети. Майкл и Эмрон.

Спасибо, Сэмюель Берк.

Дата выхода в эфир 24 января 2018 года.