BI: Великобритания убедила Facebook расследовать «вмешательство России» в брексит

В ответ на требования британских парламентариев Facebook всё-таки решил начать собственное расследование потенциального «вмешательства российских групп» в кампанию по выходу Великобритании из ЕС, пишет Business Insider. Как отмечает издание, на данный момент это решение — самый явный намёк на то, что интернет-гигант подозревает Россию в причастности к брекситу.

Facebook всё-таки решил начать собственное расследование в отношении «российских групп», которые могли пользоваться этой социальной сетью для распространения «дезинформации» в период, предшествующий референдуму о выходе Великобритании из ЕС, пишет Business Insider.

Интернет-гигант собирается установить, имела ли место какая-либо доселе неизвестная «скоординированная активность в сфере распространения дезинформации о брексите». Как отмечает издание, на данный момент это событие — пока что самый явный намёк на то, что Facebook подозревает Россию во «вмешательстве» в референдум 2016 года.

По словам представителя компании в Европе Саймона Милнера, для расследования потребуется несколько недель. Кроме того, он запросил у правительства дополнительную информацию по этой теме.

Facebook начал это расследование в ответ на требования британских политиков изучить проблему распространения фейковых новостей в социальных сетях. Ранее специальный комитет по культуре Великобритании уже опрашивал Facebook, Google и Twitter о том, платили ли «российские группы» за публикацию в соцсетях рекламы, которая бы сеяла раздор среди британских избирателей.

В декабре, напоминает Business Insider, Facebook заявил, что в рекламу, имеющую отношение к брекситу, вложилась лишь одна «российская группа», причём общая сумма инвестиций составила лишь $1.

В ответ на это, однако, член британского парламента Дэмиан Коллинз заявил, что Facebook не стал утруждать себя проведением полновесного расследования, ограничившись идентификацией рекламы с аккаунтов, уже попавших в поле зрения американских следователей, которые занимаются делом о распространении «дезинформации» во время американских президентских выборов.

В среду Коллинз одобрил решение Facebook начать своё расследование потенциального «вмешательства российских ведомств в кампанию по выходу Великобритании из ЕС».

«Вы высказали точку зрения, что Россия могла быть замешана в другой, ещё не раскрытой в рамках нашего расследования координированной активности, и попросили нас продолжить работу. Мы рассмотрели вашу просьбу и подтверждаем, что наши следователи теперь пытаются выяснить, были ли другие похожие кластеры, имеющие отношение к координированной деятельности вокруг референдума о брексите, которые не были известны ранее», — написал в своём письме Коллинзу Саймон Милнер.