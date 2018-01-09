WP: Россия «вмешивается» совсем не так успешно, как может показаться

Попытки Москвы повлиять на голосования в зарубежных странах далеко не так успешны, как считают некоторые, пишут на страницах The Washington Post канадские политологи Лукан Ахмад Уэй и Адам Кейси. Как установили аналитики, успехи Кремля на поприще «вмешательства» в дела западных демократических стран весьма скромны, а порой такие кампании больше вредили самой России.

«Вмешательство» Москвы в президентские выборы 2016 года в США привлекло самое пристальное внимание американских СМИ, однако вопрос о том, насколько эффективной оказалась эта кампания, так и остался без ответа, пишут в блоге Monkey Cage на сайте The Washington Post политологи Торонтского университета Лукан Ахмад Уэй и Адам Кейси. Чтобы найти этот ответ, учёные проанализировали 27 операций по вмешательству в выборы в разных странах, которые организовывала Россия с 1991 года по наши дни, и пришли к выводу о том, что усилия Москвы на деле почти ни в одном из рассмотренных случаев не повлияли сколь-либо значительным образом на результаты голосования.



Как пишут авторы, им удалось выделить две «волны российских вмешательств». Первая из них, продолжавшаяся с 1991 по 2014 год, затронула исключительно бывшие республики Советского Союза. Многие отмечали, что Россия в этот период пыталась «продвигать авторитаризм» в бывшем СССР, однако, по мысли Уэя и Кейси, это не так — скорее, Москва пыталась не «подорвать демократию», а поддержать пророссийских кандидатов в тех или странах; в отдельных же случаях — как, например, получилось на Украине в 1994-м — действия России даже приводили к «укреплению плюрализма», поскольку были направлены на «противодействие антироссийским автократам», говорится в материале.



Согласно данным, собранным политологами, из всех 11 вмешательств «первой волны» только четыре привели к результатам, выгодным России. При этом лишь в одном из этих четырёх случаев — как раз во время президентских выборов на Украине в 1994 году — действия Москвы оказались «решающими»: тогда российское телевидение предоставило пророссийскому кандидату платформу для агитации, которой ему недоставало, констатируют авторы.



Вторая волна «вмешательств», по версии Уэя и Кейси, продолжается с 2014 года и охватила уже многие западные страны, включая Соединённые Штаты, Германию, Францию и Великобританию. В рамках данной волны Москва значительно расширила свой арсенал средств — начиная от дезинформационных кампаний и спонсирования ультраправых партий и заканчивая хакерскими атаками и даже «возможной организацией попыток госпереворота, как было в 2016 году в Черногории», пишут учёные.



Как установили Уэй и Кейси, лишь два из 16 голосований, в которые вмешивалась Россия в рамках «второй волны», а именно референдум о брексите в Великобритании 2016 года и выборы в Чехии в 2017-м, завершились так, как желал Кремль, тогда как ещё семь привели к результатам, «отвечающим российским интересам лишь отчасти». К примеру, поясняют авторы, так было во время президентской гонки во Франции, когда, несмотря на завоевание поддерживаемым Москвой ультраправым Национальным фронтом «беспрецедентной поддержки», победу одержал сторонник Евросоюза Эммануэль Макрон, а также в США, где вопреки поражению Хиллари Клинтон так и не была пересмотрена политика в плане антироссийских санкций. Остальные «частичные победы» Россия завоевала на выборах 2016 года в Австрии и Болгарии, на референдуме в Нидерландах и на выборах в Германии и Нидерландах в 2017-м, перечисляют аналитики.

Хотя на первый взгляд может показаться, что девять положительных результатов из 16 — неплохая цифра, однозначно заявить о том, что во всех этих девяти случаях Москва действительно влияла на исход голосования, нельзя: мнение избирателей также формировали и многие другие факторы, включая, среди прочего, усилившуюся иммиграцию, а также ощущение, что имеющиеся партии не отвечают запросам граждан, рассуждают исследователи. На деле, по крайней мере отчасти, возложить ответственность за результаты на Москву можно лишь в трёх случаях: референдум 2016 года об утверждении соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в Нидерландах и состоявшиеся в том же году президентские выборы в Болгарии и США, считают Уэй и Кейси. Более того, как полагают политологи, при детальном рассмотрении каждого из этих трёх голосований появляются серьёзные сомнения в том, что действия России действительно что-то сильно изменили.



В частности, поясняют авторы, у граждан Голландии и без «организованной Москвой дезинформационной кампании» была масса претензий к европейским политикам и их решениям, да и правительство страны в итоге всё равно не стало учитывать мнение участников голосования, поскольку референдум, по голландским законам, носил исключительно консультативный характер. В Болгарии победу «пророссийского кандидата» Румена Радева позже уравновесил триумф партии бывшего премьер-министра и «сторонника Брюсселя» Бойко Борисова на парламентских выборах в марте 2017 года и возвращение Борисова на пост главы правительства, пишут Уэй и Кейси. Что же касается президентских выборов в США, во время них российские «агенты влияния» генерировали значительно меньше «фейковых новостей» и радикальной риторики, чем собственно американские и другие международные источники, и Россия лишь «слегка добавила громкости уже и без того оглушительной какофонии из провокационных речей и дезинформации», считают авторы.



Таким образом, хотя Россия в последнее время действительно всё активнее пытается влиять на выборы в западных странах, особенной «отдачи» она от своих действий не получила, а порой они и вовсе шли ей во вред — как, например, в США, где из-за шума вокруг «вмешательства России» вероятность отмены антироссийских санкций только снизилась, подытоживают Уэй и Кейси. По этой причине далеко не факт, что дальнейшее расширение Владимиром Путиным российских кампаний такого рода будет выгодно самой России, пишут эксперты.