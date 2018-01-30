Wired
Wired: у расследования вмешательства России в брексит больше вопросов, чем ответов
Расследование российского влияния на референдум о членстве Великобритании в ЕС затягивается в связи с отсутствием существенных доказательств, передаёт Wired. При этом руководитель парламентского расследования Дэмиен Коллинз упрекает Twitter, Facebook и Google в том, что они недостаточно активно ищут следы российского влияния на брексит на своих платформах.
Wired: даже если русские и попытаются, от интернета Америку не отрежут
Вопреки опасениям американских военных, Россия, кажется, не собирается обрезать подводные оптоволоконные провода, обеспечивающие Интернет-соединение по всему миру, считает The Wired. Но даже если русские решатся на подобное, оставить США без Интернета им все равно не удастся, уверены эксперты. К тому же, по их мнению, слабая инфраструктура и недальновидная политика некоторых стран несёт в себе гораздо больше рисков для глобальной сети, чем гипотетическая «российская агрессия»
Wired: русско-турецкие гиромашины победят пробки в городах будущего
Российско-турецкая компания предложила концепт перспективного транспортного средства, призванного решить проблему пробок в городах будущего, сообщает Wired. Большие гиромашины будут преодолевать заторы, используя пространство между автомобилями и над ними.
Wired: Армейские игры не такие уж дружелюбные, раз на них не позвали США
Чтобы сблизиться с другими странами, Москва устраивает «дружелюбные» военные соревнования - Армейские международные игры-2016, пишет Wired. Однако если принять во внимание, что на этот «праздник разрушения» не позвали ни США, ни других членов НАТО, за исключением Греции, возможно, эти игры не такие уж дружелюбные, какими их хочет представить Россия, отмечает издание.
Wired: Новая технология позволяет людям говорить устами Путина
Команда исследователей разработала технологию, которая позволяет в реальном времени переносить мимику одного человека на лицо человека с видеозаписи, сообщает Wired. Разработчики этой технологии, которая носит название Face2Face, даже опубликовали видеозапись того, как актеры говорят на веб-камеру, а их выражение лица «копируют» такие политики, как Владимир Путин, Барак Обама и другие.
Wired: «Советский атом» доставит Россию на Марс, если хватит долларов
Компания «Росатом» анонсировала создание ядерной электродвигательной установки, которая позволит космонавтам добраться до Марса с рекордной скоростью. Но хотя ключевые технологии были разработаны еще в СССР, осуществлению проекта может помешать недостаток средств, прогнозирует журналист Wired Ник Стоктон.
Wired: Голограмма научит российских автолюбителей уважать права инвалидов
Благотворительная организация Dislife нашла оригинальный способ борьбы с нарушителями правил парковки, сообщает Wired. Чтобы водители не занимали места для людей с ограниченными возможностями, им будут показывать голограмму с сидящим в инвалидной коляске человеком, который кричит: «Стой! Что ты делаешь? Я не просто знак на асфальте».
Глава NASA: Конгресс спонсирует Россию, а на свои шаттлы денег не хватает
Американские разработчики коммерческих шаттлов получают урезанное финансирование, и сроки создания собственных кораблей для доставки человека на МКС у США все отодвигаются. Все это время NASA приходится платить России за запуск астронавтов в космос, и эти суммы эквивалентны тем деньгам, которых недостает самим разработчикам, пишет глава космического агентства Чарльз Болден в Wired.
Российский магнат потратит 100 миллионов на поиск братьев по разуму
Российский миллиардер Юрий Мильнер выделит 100 миллионов долларов на финансирование самого масштабного проекта по поиску инопланетного разума. Впрочем, сами участники проекта признают, что шансы на успех не так уж и велики. Однако Мильнера это ничуть не смущает, пишет издание Wired.
Wired рассказал американцам, как легально купить русский танк
В Восточной Европе идет распродажа старых советских танков за смешные деньги – и если у вас есть лишние 70 тысяч долларов, вы можете их купить, сообщает Wired. Издание проследило все этапы, через которые должен будет пройти будущий танковладелец модели Т-72, — и того, кто дойдет до конца, заранее объявило героем редакции.
Wired: За НАТО и ЕС шпионили российские хакеры - фанаты «Дюны»
Почти пять лет в компьютерные сети энергетических компаний, оборонных организаций и даже в сети НАТО и Евросоюза проникали кибершпионы из России. К такому выводу пришли в американской компании iSight, специализирующейся на борьбе с кибер-терроризмом. В компании заявляют, что для завлечения жертв использовались файлы, которые могли бы заинтересовать «недругов России», а для кодирования брались многочисленные отсылки к романам из серии «Хроники Дюны», сообщает Wired.