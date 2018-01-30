Wired: у расследования вмешательства России в брексит больше вопросов, чем ответов Расследование российского влияния на референдум о членстве Великобритании в ЕС затягивается в связи с отсутствием существенных доказательств, передаёт Wired. При этом руководитель парламентского расследования Дэмиен Коллинз упрекает Twitter, Facebook и Google в том, что они недостаточно активно ищут следы российского влияния на брексит на своих платформах. 30 января 2018 Wired

Wired: даже если русские и попытаются, от интернета Америку не отрежут Вопреки опасениям американских военных, Россия, кажется, не собирается обрезать подводные оптоволоконные провода, обеспечивающие Интернет-соединение по всему миру, считает The Wired. Но даже если русские решатся на подобное, оставить США без Интернета им все равно не удастся, уверены эксперты. К тому же, по их мнению, слабая инфраструктура и недальновидная политика некоторых стран несёт в себе гораздо больше рисков для глобальной сети, чем гипотетическая «российская агрессия» 6 января 2018 Wired

Wired: русско-турецкие гиромашины победят пробки в городах будущего Российско-турецкая компания предложила концепт перспективного транспортного средства, призванного решить проблему пробок в городах будущего, сообщает Wired. Большие гиромашины будут преодолевать заторы, используя пространство между автомобилями и над ними. 28 августа 2017 Wired

Wired: Армейские игры не такие уж дружелюбные, раз на них не позвали США Чтобы сблизиться с другими странами, Москва устраивает «дружелюбные» военные соревнования - Армейские международные игры-2016, пишет Wired. Однако если принять во внимание, что на этот «праздник разрушения» не позвали ни США, ни других членов НАТО, за исключением Греции, возможно, эти игры не такие уж дружелюбные, какими их хочет представить Россия, отмечает издание. 7 августа 2016 Wired

Wired: Новая технология позволяет людям говорить устами Путина Команда исследователей разработала технологию, которая позволяет в реальном времени переносить мимику одного человека на лицо человека с видеозаписи, сообщает Wired. Разработчики этой технологии, которая носит название Face2Face, даже опубликовали видеозапись того, как актеры говорят на веб-камеру, а их выражение лица «копируют» такие политики, как Владимир Путин, Барак Обама и другие. 22 марта 2016 Wired

Wired: «Советский атом» доставит Россию на Марс, если хватит долларов Компания «Росатом» анонсировала создание ядерной электродвигательной установки, которая позволит космонавтам добраться до Марса с рекордной скоростью. Но хотя ключевые технологии были разработаны еще в СССР, осуществлению проекта может помешать недостаток средств, прогнозирует журналист Wired Ник Стоктон. 11 марта 2016 Wired

Wired: Голограмма научит российских автолюбителей уважать права инвалидов Благотворительная организация Dislife нашла оригинальный способ борьбы с нарушителями правил парковки, сообщает Wired. Чтобы водители не занимали места для людей с ограниченными возможностями, им будут показывать голограмму с сидящим в инвалидной коляске человеком, который кричит: «Стой! Что ты делаешь? Я не просто знак на асфальте». 7 октября 2015 Wired

Глава NASA: Конгресс спонсирует Россию, а на свои шаттлы денег не хватает Американские разработчики коммерческих шаттлов получают урезанное финансирование, и сроки создания собственных кораблей для доставки человека на МКС у США все отодвигаются. Все это время NASA приходится платить России за запуск астронавтов в космос, и эти суммы эквивалентны тем деньгам, которых недостает самим разработчикам, пишет глава космического агентства Чарльз Болден в Wired. 28 августа 2015 Wired

Российский магнат потратит 100 миллионов на поиск братьев по разуму Российский миллиардер Юрий Мильнер выделит 100 миллионов долларов на финансирование самого масштабного проекта по поиску инопланетного разума. Впрочем, сами участники проекта признают, что шансы на успех не так уж и велики. Однако Мильнера это ничуть не смущает, пишет издание Wired. 20 июля 2015 Wired

Wired рассказал американцам, как легально купить русский танк В Восточной Европе идет распродажа старых советских танков за смешные деньги – и если у вас есть лишние 70 тысяч долларов, вы можете их купить, сообщает Wired. Издание проследило все этапы, через которые должен будет пройти будущий танковладелец модели Т-72, — и того, кто дойдет до конца, заранее объявило героем редакции. 20 июня 2015 Wired