Wired: даже если русские и попытаются, от интернета Америку не отрежут

Вопреки опасениям американских военных, Россия, кажется, не собирается обрезать подводные оптоволоконные провода, обеспечивающие Интернет-соединение по всему миру, считает The Wired. Но даже если русские решатся на подобное, оставить США без Интернета им все равно не удастся, уверены эксперты. К тому же, по их мнению, слабая инфраструктура и недальновидная политика некоторых стран несёт в себе гораздо больше рисков для глобальной сети, чем гипотетическая «российская агрессия»

Американский журнал Wired ищет ответ на вопрос: что случится, если террористическая организация или «злодейское» государство задумает вывести из строя глобальную сеть и умышленно повредит оптоволоконные провода, пролегающие по дну океана. «Эти кабели… обеспечивают почти все трансокеанские цифровые коммуникации, позволяя вам отправлять сообщения другу в Дубай через Facebook или получать электронные письма от вашей кузины из Австралии», — поясняет Wired.

Как утверждает издание, высокопоставленные представители американских военно-морских сил «уже много лет предупреждают» о том, что в случае если Россия решит нанести удар по этим проводам, последствия будут «катастрофическими».

«НАТО теперь планирует восстановить командный пункт эпохи холодной войны отчасти с целью слежения за действиями России в отношении кабелей в северной части Атлантического океана», — передаёт издание.

Однако, по мнению экспертов, в действительности угроза обрыва проводов совсем не так страшна. Каждые пару дней в мире повреждают один из 428 подводных кабелей. Чаще всего причиной являются подводные землетрясения, обрушения горных пород, корабли и якоря.

Однако умышленные повреждения со стороны человека тоже не редкость. К примеру, в 2007 году у побережья Вьетнама рыбаки выдернули оптоволоконные провода, протяжённостью 27 миль, в результате чего работа интернета была нарушена в течение нескольких месяцев (однако и тогда сеть не была полностью отключена, поскольку в стране имелся ещё один кабель, который обеспечил соединение).

На самом деле, интернет-пользователи чаще всего вовсе не замечают обрыва проводов, так как в этом случае их сообщения или звонки тут же перенаправляются на другую линию. В Европе, США, Восточной Азии и других регионах по одному маршруту обычно прокладывается множество кабелей.

«Это означает, что если Россия срежет пару-тройку проводов в Атлантическом океане, где были замечены её подлодки, это не сильно нарушит работу интернета. На самом деле, даже если бы она оборвала все до единого провода в Атлантическом океане, интернет-траффик все равно можно было бы перенаправить через Тихий океан», — заключает Wired.

Даже в случае воплощения в жизнь самого фантастического сценария, в котором Россия обрежет все до единого провода, соединяющие интернет-пользователей в США с остальным миром, американцы все равно смогут использовать наземные сети, обеспечивающие соединение по всему континенту.

«Вы все равно сможете отправлять электронные письма людям в США, даже если все подводные провода будут выведены из строя. Но в Европе люди не увидят глупого видео с котиками, которое вы опубликовали у себя в Facebook», — цитирует издание эксперта по телекоммуникациям Алана Молдина.

Поскольку поломки проводов происходят довольно часто, практически во всех мировых водах работают кабелеремонтные корабли. «Даже если Россия начнёт срезать, существуют специально обученные команды, которые быстро их починят», — уверяет Wired.

Кроме того, «гипотетический российский эпический удар по кабелям», в первую очередь нанесёт вред самим российским пользователям, уверены эксперты. Дело в том, что Россия гораздо сильнее зависит от международной сети, чем США, которые хранят большую часть данных на территории своей страны.

При этом для стран с менее развитой сетевой инфраструктурой, обрыв одно единственного кабеля действительно может представлять серьёзную угрозу. Так, в 2015 году 75-летняя искательница меди случайно оборвала кабель, обеспечивавший интернет-соединение для всей Армении, тем самым оставив страну без связи на 5 часов.

Обрыв кабелей также представляет опасность в некоторых местностях, которые служат сетевыми концентраторами для множества кабелей. К примеру, если обрезать подводные кабели Египта, из строя может выйти как минимум треть глобальной сети, уверяют эксперты.

«Иногда угрозу всемирному интернету несут не якоря и прочее, а плохая политика», — замечает издание. Так, в 2011 году Индонезия потребовала, чтобы починку проводов в её водах вели исключительно ремонтные корабли с индонезийской командой на борту, при том, что ни одного подобного корабля на тот момент не существовало.

Однако при всем разнообразии причин поломок подводных интернет-проводов, ни одна из них пока ещё не была вызвана нападением акул или «российской агрессией», отмечается в статье.

«Путин, кажется, по большей части оставил в покое подводные кабели. А нам тем временем стоит поработать над устранением более насущных проблем уязвимости интернет-инфраструктуры», — заключает Wired.