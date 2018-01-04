BBC рассказал, чем опасен новый российский «Янтарь»

Новый российский исследовательский корабль «Янтарь» подходит не только для исследовательской, но и для разведывательной деятельности, передаёт BBC. Кроме того, как отмечает канал, это судно вполне может как подсоединяться к коммуникационным кабелям для получения информации, так и перерезать их.

Российский флот очень гордится своим новым разведывательным кораблём «Янтарь», который сейчас помогает Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», которая исчезла 15 ноября, пишет BBC.

Хотя официально «Янтарь» — океанографическое исследовательское судно, на самом деле на нём полно технических средств наблюдения. Кроме того, корабль несёт на себе несколько глубоководных подводных аппаратов.

«Однако на что ещё способен «Янтарь»? — задаётся вопросом BBC.

По мнению канала, именно передвижения этого судна заставили британских военных выступить с предупреждением, что Россия может внести помехи в работу или перерезать подводные коммуникационные кабели. По словам главы британского Генштаба Стюарта Пича, такой удар будет иметь «катастрофические» последствия.

По словам эксперта по российской армии Игоря Сутягина, «Янтарь» вполне способен их использовать в своих целях. Тем не менее доказательств этому пока что нет.

«К оптоволокну тяжело подсоединиться, так как там внутри только свет, а не данные, — заявил он. — Гораздо легче просто перерезать кабель».

По данным российских СМИ, на борту «Янтаря» есть аппараты для глубоководного слежения, а также оборудование для подключения к сверхсекретным кабелям связи.

Экипаж 108-метрового судна состоит из 60 человек. Сам корабль, спущенный на воду в 2015 году, стал первым в серии «Проект 22010». Второй корабль данного типа, «Алмаз», скоро также войдёт в состав ВМС России.

На борту «Янтаря» есть две трёхместные подлодки «Русь» и Консул», которые способны погружаться на глубину до 6 тыс. м. Летом 2015 года «Янтарь» был замечен у военно-морской базы США Кингс-бей. По мнению Пентагона, россияне вели сбор информации об оборудовании американских подлодок, в том числе подводных датчиках единой информационной сети DoDIN.

По словам Сутягина, подводные датчики могли представлять интерес для российских военных, которые, возможно, хотели скопировать американские технологии.

В конце 2016 года «Янтарь» плавал рядом с подводными коммуникационными кабелями у сирийского побережья, некоторые из которых шли в Европу. Частые остановки судна наводили на мысль о том, что подводные лодки исследовали морское дно.

Кроме того, «Янтарь» использовался в поисковых операциях. Ранее судну, по данным российских СМИ, удалось обнаружить два упавших в Средиземное море российских самолёта. В результате «Янтарю» удалось своевременно изъять с самолётов секретное бортовое оборудование. По мнению Сутягина, среди прочего на борту самолётов могли быть секретные данные или системы идентификации «свой-чужой».