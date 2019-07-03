Wired: смартфоны помогают спасти планету, если использовать их разумно

Несмотря на свою силу и мощь, капитализм и технический прогресс не решат автоматически все наши экологические проблемы, не справятся автоматически с загрязнением окружающей среды и не защитят исчезающие виды и сообщества, пишет Wired. Однако если люди будут постоянно контролировать процесс и настаивать на мудрой политике природопользования, цифровые устройства вроде смартфонов способны во многом этому помочь, отмечается в статье.

С тех пор как компания Apple выпустила 12 лет назад в продажу свои первые смартфоны под названием iPhone, во всём мире их было продано уже более 2 млрд — и часто встречается мнение о том, что их производство только вредит нашей планете, пишет Эндрю Макаффи на страницах Wired. Ведь хотя эти цифровые устройства оказались очень полезными для своих владельцев, для их создания требуется много ресурсов, а массовое производство напрямую влияет на изменение климата. Однако некоторые важные факторы опровергают эту мрачную точку зрения и свидетельствуют, что смартфоны способны помочь людям защитить и сберечь Землю, подчёркивается в статье.



Конечно, чтобы сделать такое количество смартфонов, которое используется в современном мире, требуется очень много металла, пластика, стекла и прочих материалов. Часть из них, включая кобальт, добываются вручную, причём иногда на таких работах в самых бедных странах эксплуатируется даже детский труд, отмечает Wired. А другие ресурсы, необходимые для выпуска смартфонов, имеются на нашей планете в ограниченных количествах. Европейское химическое общество, в частности, предупреждает, что при нынешнем уровне производства уже в течение ближайшего века на Земле могут подойти к концу запасы некоторых элементов, включая редкоземельные металлы. И это очень серьёзная угроза, констатирует автор.



Кроме того, всем уже выпущенным смартфонам требуется много электричества, которое пока вырабатывают в основном за счёт сжигания ископаемого топлива. Согласно одной из оценок, даже ресурсоёмкий смартфон за год способен потребить практически столько же электроэнергии, сколько и холодильник, подчёркивается в статье. Сегодняшняя «цифровая экономика», неотъемлемой частью которой стали смартфоны и подобные устройства, уже использует 10% от общего объёма электричества на нашей планете, что напрямую отражается на состоянии окружающей среды, сообщает Wired: «Стив Джобс советовал нам «сделать небольшую вмятину во Вселенной». Однако возникает такое ощущение, что устройства его компании и других производителей сделали вмятину совсем не маленькую, да ещё и отразившуюся на общем самочувствии Земли».



В то же время некоторые важные меры, предпринимаемые в последнее время, опровергают эту мрачную точку зрения, отмечает автор. Например, статистика показывает, что общий объём потребляемого в США электричества на протяжении последнего десятилетия оставался практически неизменным. Кроме того, если на протяжении нескольких десятилетий до начала «большой рецессии» потребление пластика в США росло в среднем на 50% быстрее, чем экономика страны, то уже с 2009 года ситуация кардинально изменилась, и сейчас рост потребления пластика почти на 15% меньше темпов роста экономики. Что касается большинства других природных ресурсов, то темпы роста их потребления не просто замедлились: абсолютные объёмы потребления даже стали снижаться, подчёркивается в статье. Из года в год США используют всё меньше стали, меди, золота, удобрений, воды, пахотных земель, древесины, бумаги и прочих составных элементов экономики, причём признаков «надвигающегося дефицита» очень немного — например, цены на редкоземельные элементы остаются намного ниже пиковых показателей.



Причём эти серьёзные изменения произошли вовсе не из-за глобализации или переноса производства в другие страны, поясняет автор: «США остаются мощным промышленным локомотивом, поскольку на их долю приходится около 25 процентов мировой экономики». Но почему же эта страна сменила курс и научилась «мягче ступать» по планете? Этот секрет совершенно случайно разгадал американский писатель, историк и бывший радиоведущий Стив Сичон, когда обнаружил на последней странице одной из старых американских газет за 1991 год рекламу магазина электроники, говорится в статье. Он заметил, что 13 из 15 различных электронных устройств, упоминавшихся в этом старом объявлении, фактически уже постоянно «лежат в кармане» у современного человека в виде различных функций, спрятанных внутри одного смартфона. В частности, это, можно сказать, калькулятор, видеокамера, радиоприёмник с таймером, мобильный телефон, магнитофон и так далее. В рекламе ничего не упоминалось про компас, фотоаппарат, барометр, высотомер, акселерометр и систему GPS, однако и они все сейчас тоже «прячутся» в смартфоне, отмечает Wired.



Это случайное «открытие» Сичона показывает, что когда мы обсуждаем воздействие современных смартфонов на нашу планету, нет смысла отдельно упоминать лишь о том, что их уже было выпущено больше 2 млрд — надо думать комплексно и осознавать, сколько различной техники было бы произведено во всём мире за последние 12 лет, если бы не эти «умные» устройства, подчёркивается в статье. В частности, за последние годы резко сократились объёмы продаж фотоаппаратов, видеокамер, плёнки и видеокассет, потому что смартфоны позволили человечеству осуществить «дематериализацию» фотографий и видеозаписей, пишет Wired: «Дематериализация — это идея, появившаяся ещё в 1920-е годы. А Соединённые Штаты и прочие богатые страны показывают, что время этой идеи наконец-то пришло».



По мнению автора, есть две причины, почему это происходит именно сейчас. Первая из них — это технический прогресс, материальным олицетворением которого можно считать всё более мощный и популярный iPhone. Однако в реальности «технологий дематериализации» в мире уже появилось великое множество, сообщается в статье: «Компьютерный дизайн позволяет делать стенки алюминиевых банок тоньше, здания легче, а двигатели экономичнее. Датчики и машинное обучение позволяют эффективнее использовать энергоёмкие производства. Прецизионное сельское хозяйство даёт возможность фермерам увеличивать урожаи с меньшим количеством земли, воды и удобрений». Все эти новые технологии в совокупности требуют довольно много электроэнергии, однако в то же время позволяют и существенно её экономить. Поэтому и потребление электроэнергии в США растёт все медленнее, а общее энергопотребление сейчас лишь незначительно больше, чем до начала рецессии, поясняет Wired.



Вторая причина дематериализации заключается в самом существовании капиталистической системы, которая предполагает напряжённую конкурентную гонку и соперничество за поставку товаров и услуг потребителю, говорится в статье: «Энергия и природные ресурсы стоят денег, которые компании не хотят тратить, особенно если им приходится сражаться с суровыми конкурентами». Поэтому даже «бесконечная жажда наживы», которую обычно приписывают капитализму, уже не приводит к тому, что он опустошает нашу планету, — и это доказывает реальная статистика современного потребления ресурсов и использования энергии, пишет Wired. Это связано с тем, что компании не хотят тратить больше средств, чем это абсолютно необходимо, а нынешний технический прогресс предлагает им множество способов удовлетворить все потребности за счёт использования гораздо меньшего количества ресурсов, позволяя экономить.



«В результате мы начинаем понимать, как в условиях роста экономики и населения оказывать меньше отрицательного воздействия на нашу планету. Нам наконец-то становится ясно, как получить больше, потратив меньше», — отмечает автор. В качестве примера он приводит статистику использования такого популярного материала, как картон. Хотя после появления интернета начался бурный рост электронной торговли, общий объём поставок картона в США в 2015 году был даже меньше, чем в 1995-м. Хотя всемирно известная компания Amazon и множество её конкурентов доставляют всё больше продукции прямо на дом, однако из-за жёсткой конкуренции все они стараются сэкономить даже на картоне, поэтому постоянно изобретают что-то новое в сфере упаковки и логистики, поясняется в статье. В итоге все эти инновации привели к ощутимому уменьшению спроса на картон и многие другие материалы.



Конечно же, капитализм и технический прогресс, несмотря на всю свою мощь, не решат все существующие в мире проблемы, если мы не будем постоянно это контролировать, подчёркивается в статье: «Они не справятся автоматически с загрязнением окружающей среды, где наибольший вред приносят парниковые газы, не защитят исчезающие виды и незащищённые сообщества. Поэтому нужно, чтобы люди настаивали на осуществлении мудрой политики (включая охрану природы и правильное природопользование, квоты на загрязнение, недопущение эксплуатации детей и налоги на углеродные выбросы) и требовали, чтобы власти оперативно реагировали, принимая эти меры». Потребители также могут требовать от производителей различных электронных устройств, чтобы они увеличивали срок службы своей продукции и обеспечивали её ремонт, избегая тем самым ненужного перепроизводства новых моделей, полагает автор.



Однако в целом нам не стоит опасаться того, что смартфоны и прочие цифровые устройства опустошат нашу планету или оставят на ней «большую вмятину», пишет Wired. По мнению автора, все эти «умные» изобретения делают прямо противоположное: «Они ведут нас ко второй эпохе Просвещения, и на сей раз это просвещение физическое, а не интеллектуальное. Я предсказываю, что в 21 веке это просвещение распространится по США и другим богатым странам, а потом перейдёт в другие части нашего мира с меньшими доходами. И тогда мы наконец наладим устойчивые и здоровые отношения со всей Землёй», — говорится в статье.