Euronews: ООН предупреждает о порочном круге «климатического апартеида»

В ближайшие годы на развивающиеся страны ляжет три четверти расходов, связанных с климатическим кризисом, хотя половину всех выбросов в атмосферу осуществляют самые богатые 10% населения планеты, подчёркивается в докладе ООН. Ухудшение экологической ситуации спровоцирует ещё больший дефицит еды и воды в бедных странах, усугубляя там отсталость и нестабильность и замыкая порочный круг «климатического апартеида», передаёт Euronews.
Климатические изменения представляют угрозу демократии и основным правам человека, и в первую очередь это касается наиболее уязвимой части населения беднейших стран. Это один из главных выводов доклада, подготовленного специальным докладчиком ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека Филиппом Олстоном. В настоящее время предпринимается недостаточно усилий, направленных на решение экологических проблем, несмотря на десятилетиями раздающиеся предупреждения специалистов и учёных.
Олстон указывает в своём докладе, что человечество может оказаться в ситуации «климатического апартеида», когда у богатых будет возможность заплатить за то, чтобы избежать жары, голода и конфликтов, в то время как остальным придётся страдать от всех этих бедствий. Из приведённых в докладе данных следует, что на развивающиеся страны ляжет примерно три четверти расходов, связанных с климатическим кризисом. При этом 3,5 млрд жителей этих стран ответственны лишь за 10% выбросов углекислого газа в атмосферу, в то время как самые богатые 10% населения планеты ответственны за 50% этих выбросов.
Олстон отмечает ряд позитивных инициатив, таких как выступления Греты Тунберг и многочисленные демонстрации против изменения климата. При этом он резко критикует правительства, неправительственные организации, политических лидеров, таких как Дональд Трамп, и даже ООН. Он призывает к более активным действиям, называя «неэффективными» существующие международные договоры, включая Парижский, подписанный четыре года назад.
Отсутствие действий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать изменениям климата, приведёт в итоге к ещё большей нехватке продовольствия и воды для беднейших слоёв населения. Это, в свою очередь, вызовет в неблагополучных районах ещё большую отсталость, нестабильность и даже войны, делая ситуацию похожей на порочный круг.
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