CBC: миру грозит «климатический апартеид» между бедными и богатыми

По данным доклада ООН, в будущем мир ожидает «климатический апартеид», когда богатые смогут заплатить за дефицитные ресурсы, а на бедных обрушатся голод, болезни и смерть. Как рассказывает CBC, государства предпринимают мало конкретных действий, направленных не решение экологических проблем, несмотря на предупреждения специалистов и учёных, раздававшихся с 70-х годов.

Во вторник специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон опубликовал доклад, согласно которому мир движется к «климатическому апартеиду», сообщает CBC. По его словам, бизнес должен был сыграть ключевую роль в борьбе с климатическими изменениями, но ему нельзя доверить заботу о бедных, и это может привести к ситуации, при которой «богатые люди могут заплатить, чтобы избежать перегрева, голода и конфликта, а остальной мир окажется предоставленным собственным страданиям».



В связи с этим Олстон привёл пример урагана Сэнди, обрушившегося на Нью-Йорк в 2012 году, когда незащищённые группы населения остались без электричества и медицинской помощи, в то время как «штаб-квартира Goldman Sachs была защищена десятками тысяч мешков с песком и снабжалась электричеством от собственного генератора».

Специалист ООН предполагает, что, полагаясь только на частный сектор для защиты против экстремальных погодных условий и повышения уровня океана «почти точно гарантирует массовые нарушения прав человека», когда богатые выживают, а бедных оставляют за бортом. «Даже в лучшем случае сотни миллионов людей столкнутся с проблемами продовольственной безопасности, вынужденной миграцией, болезнями и смертью», — отмечает докладчик.

Как рассказал CBC News эксперт ООН, призыв к действиям звучит не только от учёных, но и ряда экономистов. Так, Уильям Нордхаус и Джозеф Стиглиц, награждённые Нобелевской премией по экономике в прошлом и 2001 году соответственно, оба утверждают, что климатические изменения станут самым большим вызовом человечества.

По мнению Филипа Олстона, «если мы подождём ещё десятилетие перед принятием важных и революционных мер по изменению нашей экономики, ситуация станет совершенно катастрофической». В своём докладе он раскритиковал бездействие властей, которые через своих представителей только произносят «мрачные речи», хотя учёные и активисты бьют тревогу с 1970-х.

Издание сообщает, что с 1980 года одни только США пережили 241 случая погодных и климатических бедствий, которые стоили стране более $1 млрд.

Тем не менее, можно наблюдать в том числе позитивную динамику: цены на возобновляемую энергию падают, уголь больше неконкурентоспособен, выхлопы сокращаются в 49 странах, а 7 тыс. городов, 245 региона и 6 тыс. компаний взяли на себя обязательство по климатической миграции. Однако при этом Китай продолжает использовать заводы на угле и не уменьшает свои выбросы метана. Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует открыть Амазонскую сельву для добычи полезных ископаемых, нарушить установленные границы нетронутой земли и ослабить защиту окружающей среды. В Соединённых Штатах Дональд Трамп назначил на ключевые роли бывших лоббистов и активно замалчивает и затеняет науку о климате, сворачивая защиту окружающей среды.