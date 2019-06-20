Euronews: ледники Гренландии посылают сигнал бедствия

Всего за одни сутки в середине июня Гренландский щит потерял около 2 млрд тонн льда, и это очень беспокоит учёных. Если процесс и дальше будет идти такими же темпами, то население Гренландии вскоре не сможет вести традиционный для здешних мест образ жизни, не говоря уже о глобальных последствиях таяния ледников, передаёт Euronews.
Ледники Гренландии посылают молчаливый сигнал бедствия: по данным датских учёных, только за один день (речь идёт о 13 июня) Гренландский щит потерял два миллиарда тонн льда! Если процесс и дальше будет идти такими же темпами, то нынешний год в плане скорости таяния ледников станет рекордным за всё время наблюдений.
По словам климатолога Рут Моттрам, сотрудницы Датского метеорологического института, происходящее отразится на людях, живущих на острове.
РУТ МОТТРАМ, климатолог:Если таяние ледников продолжится, будет невозможно вести традиционный для здешних мест образ жизни. В случае дальнейших изменений климата льда будет таять всё больше и больше.
Общая масса гренландских ледников является самой большой в Северном полушарии. Несмотря на то что в зимнее полугодие она набирает вес, существовавший ранее баланс, по мнению учёных, уже нарушен.
Ещё одна проблема — малое количество нового снега, который своей белизной эффективно отражает солнечный свет и препятствует таянию находящегося под ним льда.
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