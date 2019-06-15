Baublatt: глобальное потепление сделает огромные территории в России пригодными для жизни

Всего лишь четверть населения России может назвать обширные территории от Урала до Тихого океана своим домом, пишет Baublatt. Большая часть региона непригодна для проживания в первую очередь из-за крайне низких температур. Впрочем, в будущем ситуация может измениться, и главная тому причина — глобальное потепление, отмечает швейцарское издание.

От Урала до Тихого океана, 13 млн кв.км, 77% от общей территории страны — всё это об «азиатской части» Российской Федерации, пишет Baublatt.

И при этом всего лишь четверть населения России может назвать эти обширные территории своим домом, отмечает швейцарское издание.

Большая часть региона непригодна для проживания в первую очередь из-за крайне низких температур. Впрочем, в будущем ситуация может измениться, и главная тому причина — глобальное потепление.

К подобному выводу пришли учёные из Красноярского федерального исследовательского центра и американского Национального института космических полётов в ходе совместного исследования, поясняет Baublatt.

Согласно результатам исследования, к 2080 году климат в азиатской части Российской Федерации станет мягче. В результате площадь вечной мерзлоты в этом регионе сократится с 65% до 40%.

«В азиатской части России в настоящее время очень холодно», — цитирует швейцарское издание руководителя исследования, доктора Елену Парфёнову.

По её словам, в будущем в условиях более тёплого климата будет проще обеспечить продовольственную безопасность — по крайней мере, что касается сельского хозяйства. Это, однако, зависит от властей и проводимой ими политики, уточнила Парфёнова.

«Регионы с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом будут, судя по всему, заселены в первую очередь», — считает руководитель российско-американского исследования.

В данный момент, к сожалению, развитие инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке оставляет желать лучшего, посетовала Парфёнова.