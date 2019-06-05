Independent: ради фото в Instagram российский блогер навлёк на себя гнев исландцев

Российский блогер стал объектом гнева и негативных комментариев жителей Исландии, а также множества пользователей Instagram, съехав с дороги на обочину во время путешествия по стране, сообщает The Independent. В Исландии за езду по пересечённой местности россиянина Александра Тихомирова обвинили в нанесении ущерба природе и заставили выплатить крупный штраф.
Российский блогер Александр Тихомиров внезапно навлёк на себя гнев жителей Исландии, съехав с дороги во время путешествия по стране, пишет The Independent. Дело в том, что в Исландии езда по бездорожью считается серьёзным правонарушением, так как наносит ущерб «хрупкой почве и растительности».
Россиянин направился к озеру Миватн по пересечённой местности, однако арендованная им машина застряла в глине. В итоге местные жители сообщили о его «выходках» в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов помогли вытащить машину и доставили Тихомирова в местный полицейский участок для проведения допроса.
«Поздравьте, сегодня я попал на кругленькую сумму», — рассказал подписчикам в Instagram блогер. Издание напоминает, что тем, кто в Исландии пойман за нарушением правил, установленных в соответствии с Законом об охране природы, грозит штраф в размере до ₤2500.
Под фотографией россиянина на фоне застрявшего в грязи внедорожника в его профиле в приложении появились преимущественно негативные комментарии.
«В то время как мы объявляем климатическую чрезвычайную ситуацию, и у нас осталось меньше 12 лет, чтобы решить проблемы планеты, вы разрушаете прекрасную частичку нашего мира ради фотографии для Instagram», — сказал один из комментаторов.
При этом многие сошлись на том, что действия одного человека могут повлиять на восприятие исландцами и других туристов, как из России, так и из других стран мира. Кроме того, пользователи приложения сочли, что россиянину стоит закрыть въезд в Исландию. А сами местные жители писали, что российскому блогеру больше «не рады в Исландии», сообщает The Independent.
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