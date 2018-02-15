Neue Zürcher Zeitung: Исландия не жаждет стать оплотом для сил НАТО

Агрессивные действия России и модернизация её подводного флота заставили стратегов НАТО вспомнить об Исландии, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. США, по-видимому, намерены модернизировать свою закрытую в 2006 году исландскую базу Кеблавик, однако не все в Рейкьявике приветствуют эту идею, а часть правительства даже выступает за выход страны из альянса.

Холод в отношениях между Западом и Россией и модернизация российского флота подводных лодок привлекли внимание военных стратегов НАТО к Исландии, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Однако не все в Рейкьявике этому рады.

Исландия расположилась в северной части Атлантического океана как непотопляемый авианосец — если рассматривать её с военной точки зрения, отмечает автор статьи. Такой взгляд был распространён в годы холодной войны, и США действительно на протяжении десятилетий использовали построенную в Исландии военную базу для отслеживания советских подлодок. В 2006 году базу закрыли: внимание Запада переключилось на Ближний Восток.

Уже на протяжении нескольких месяцев в СМИ появляются сообщения о том, что несколько десятков миллионов долларов из американского военного бюджета на 2018 год должны пойти на модернизацию покинутой исландской авиабазы Кеблавик. Это заставляет задуматься о том, не намерен ли американский военно-морской флот возобновить работу военной базы, пишет швейцарская газета. По версии издания, причины для этого есть: Россия в последнее время существенно расширила свои запасы вооружений и стала более агрессивно выступать в регионах, которых считает своими сферами влияния. Таким образом, прежнее противостояние вернулось в новой форме, подчёркивает Neue Zürcher Zeitung.

Как сообщается в статье, Россия сейчас больше, чем когда-либо, способна незаметно подвести свои подлодки к американскому побережью. По сравнению с Советским Союзом российский подводный флот не столь велик, зато хорошо оснащён технически. У НАТО, напротив, сейчас довольно мало средств для слежения за судами, прокладывающими путь через Атлантику. Прежних технологий недостаточно, необходимо больше наблюдения и контроля с воздуха.

Это особенно важно, потому что через коридор от Великобритании до Гренландии, проходящий также через Исландию, проложены многочисленные трансатлантические кабели передачи данных, обеспечивающие коммуникацию между Европой и Северной Америкой, подчёркивает издание.

Значение быстрого обмена информацией в современном обществе велико, особенно в случае возникновения конфликта, поэтому логично, что Исландия снова попала в поле зрения НАТО как центр для наблюдения за северной частью Атлантического океана, отмечается в статье. В настоящее время американские самолёты наблюдают за перемещениями подлодок в регионе, однако для этого они стартуют с базы НАТО на Сицилии.

В то же время постоянное военное присутствие США в Исландии может оказаться щекотливым для государства, отмечает швейцарская газета. С конца 2017 года у власти в Исландии находится правительство, возглавляемое премьер-министром Катрин Якобсдоттир из партии зелёных левых. При этом в коалицию входят также Партия независимости и Прогрессивная партия, образующие две правоцентристские формации, которые не слишком категоричны в вопросе возвращения в Исландию американских сил ВМФ. В свою очередь зелёные левые отличаются пацифистскими установками и не только выступают против любой милитаризации Исландии, но и требуют выхода страны из НАТО.

Якобсдоттир признаёт, что в обществе нет единства по этому поводу, поэтому её партия выступает за проведение всенародного голосования. Однако сама премьер-министр с уверенностью заявляет, что гражданская оборона для неё стоит на первом месте, в отличие от обороноспособности страны в целом. Исландия — единственный член НАТО, не обладающий собственной армией. Единственные вооружённые формирования для защиты территории государства и его воздушного пространства — это подразделения береговой охраны.

До 2006 года за безопасностью воздушного пространства Исландии следили размещавшиеся там американские войска. После закрытия базы Кеблавик с НАТО была достигнута договорённость о присутствии авиационных эскадрилий на основе ротационного принципа. В отличие от стран Балтии, где силы НАТО присутствуют постоянно на двух военных базах, в Исландии подразделения альянса появляются на конкретный временной промежуток по желанию правительства, поясняет издание. Договоры о наблюдении за воздушным пространством выполняются по многу раз в год и предусматривают присутствие в Исландии военных сил альянса сроком в несколько недель. С тех пор как Россия присоединила Крым, авиация совершает облёты с вооружениями на борту в режиме боевой готовности, пишет швейцарская газета.

Кроме того, с 1951 года между Рейкьявиком и Вашингтоном действует договор о сотрудничестве в сфере обороны, который был дополнен в 2016 году. Теперь правительство Якобсдоттир хочет проверить, в какой степени улучшения на военной базе Кеблавик для возобновления её использования Америкой требуют разрешения властей Исландии.

В США, похоже, принимают во внимание предубеждение Исландии против постоянного военного присутствия и не помышляют о размещении в Кеблавике гарнизона в 5 тыс. человек, как было раньше. Принцип ротации сохраняется, а основной базой остаётся Сицилия, пишет Neue Zürcher Zeitung.