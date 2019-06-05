SZ: в Берлине «альянс за многосторонность» встал на защиту климата от Трампа

В Германии прошла международная конференция по вопросам климата и безопасности, сообщает Süddeutsche Zeitung. Цель мероприятия — ни много ни мало «спасение многосторонности в эпоху Дональда Трампа», объясняет издание. Гость из США, бывший госсекретарь Джон Керри призвал создать «новую глобальную коалицию со всеми, кто готов бороться с глобальным потеплением».

«Сейчас не время для раздора», — заявил бывший госсекретарь США Джон Керри на международной конференции по вопросам климата и безопасности в Берлине, сообщает Süddeutsche Zeitung. На мероприятие его пригласил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Американский гость говорил о «ценностях», которые объединяют его страну и Европу: «Наша задача — сформировать новую глобальную коалицию со всеми, кто готов бороться с глобальным потеплением».



Если закрыть глаза и слушать Керри, то может показаться, что всё, что произошло за последнее время, было всего лишь дурным сном, пишет издание: угрозы, оскорбления, разговоры об «Америке на первом месте». Мероприятие, на которое Керри приехал в Берлин, — это часть миссии, которая ставит перед собой цель «спасти многосторонность в эпоху Дональда Трампа».



«Альянс за многосторонность» Маас создал вместе со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом. Однако организация разрастается медленно. На данный момент в неё вступило 11 стран, среди которых также Япония, Канада, Австралия, Аргентина, Индия и Южная Корея. Берлин и Париж заявили, что создают сеть единомышленников для защиты миропорядка, опирающегося на соблюдение правил. При этом они подчеркнули, что инициатива не направлена против США.



«Если две страны, которые столетиями были заклятыми врагами, сегодня поддерживают близкие дружеские отношения», это означает, что мир и взаимопонимание возможны, подчеркнул Маас. Берлин собирается использовать своё место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН для укрепления сотрудничества в мире. Германия требует обратить внимание на то, как глобальное потепление влияет на мировую безопасность, к примеру, порождая миграцию. Борьба c последствиями изменений климата требует совместных усилий, и Германия собирается играть в ней ведущую роль.