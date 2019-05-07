CNN: последнее предупреждение — в ООН рассказали о миллионе видов на грани вымирания

В недавно вышедшем докладе ООН о состоянии окружающей среды перед читателем предстаёт страшная картина: около миллиона биологических видов находятся на грани вымирания из-за деятельности человека, передаёт CNN. Как отмечает канал, эксперты считают, что для исправления ситуации необходимо предпринять срочные меры — в противном случае людям будет нечем дышать и питаться. Решение проблемы исследователи видят в сокращении загрязнения окружающей среды, потребления, а также в контроле рождаемости.

А теперь поговорим о шокирующем исследовании, посвящённом судьбе нашей планеты. Буквально в течение прошедшего часа был опубликован подготовленный при поддержке ООН доклад о состоянии окружающей среды, указывающий на социальные и экологические угрозы, с которыми столкнулась Земля. И мы виноваты в сложившейся ситуации.

Как показывает исследование, порядка одного миллиона видов находятся на грани исчезновения. Один миллион. Только за последние 50 лет 75 процентов всей земной поверхности претерпели значительные изменения. А загрязнение пластиком в мировом океане стало в 10 раз хуже, чем в 1980 году. За всё это ответственно человечество.

С нами на связи из Лос-Анджелеса корреспондент CNN Ник Уотт. Рада вас видеть, Ник. Спасибо, что поможете нам разобраться в этом важнейшем исследовании. Итак, мы уже знали, что сейчас вся система биологического разнообразия находится в кризисном состоянии. Однако, по данным нового исследования, которое было опубликовано в течение прошедшего часа, ситуация намного хуже, чем мы думаем.

НИК УОТТ, корреспондент CNN: Понимаете, этот доклад должен стать сигналом к действию. Просто задумайтесь о таких фактах: только по сравнению с 1990-ми годами, началом 90-х — это крошечный отрезок мировой истории — так вот с тех пор площадь, занимаемая бесконтрольным «расползанием» наших городов, увеличилась более чем вдвое. И это никак нельзя назвать экологически безопасным.

Спустя несколько лет исследований и шесть дней, в течение которых проходили встречи в Париже, эксперты обнародовали свой доклад — и вот только некоторые из его пугающих подзаголовков.

Порядка 1 миллиона видов сегодня находятся на грани исчезновения. Многим грозит вымирание уже в течение следующих десятилетий. И всё это — из-за людей.

Только за последние 50 лет три четверти всей земли нашей планеты претерпели существенные изменения — из-за человеческой деятельности.

Загрязнение мирового океана пластиком выросло в 10 раз по сравнению с 1980 годом — мы в этом виноваты.

ПОЛ ЭРЛИХ, профессор Стэнфордского университета: Для вида, который именует себя Homo sapiens, «человек разумный», мы ведём себя невероятно глупо.

Всего за 50 лет человеческое население нашей планеты выросло вдвое. Сельское хозяйство задействует всё больше земли, а естественные ареалы обитания остальных видов становятся всё меньше. Мы продолжаем загрязнять, климат продолжает становиться теплее, и вся экологическая система разрушается всё быстрее и быстрее.

145 ведущих экспертов из 50 стран потратили три года на подготовку этого колоссального доклада, в котором они пришли к пугающим выводам.

ПОЛ ЭРЛИХ: Другие организмы на нашей планете нужны, чтобы поддерживать нашу жизнедеятельность. О них не стоит беспокоиться, если вас также не заботит необходимость питаться, дышать, пить чистую воду и так далее. В этом случае вы можете спокойно забыть обо всём этом и умереть.

Авторы надеются, что их работа окажет такой же эффект, как и прошлогодний сенсационный доклад ООН о глобальном потеплении, мобилизовавший «зелёное» движение. А также подтолкнувший политиков к более активным действиям.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Мы также должны бороться с экзистенциальной угрозой нашего времени — климатическим кризисом.

Что же касается стремительно уменьшающегося биологического разнообразия, то эти эксперты утверждают: больше тянуть нельзя, и мы должны действовать прямо сейчас — меньше потреблять, меньше загрязнять и рожать меньше детей.

ПОЛ ЭРЛИХ: Я с большим оптимизмом отношусь к списку того, что мы могли бы сделать в теории и очень пессимистично оцениваю те шаги, которые мы сделаем на самом деле.

Одна восьмая всех растительных и животных видов на земле теперь находится на грани вымирания — из-за нас. И, как говорится в докладе, природа играет основополагающую роль в самом существовании человека.

НИК УОТТ: Профессор Эрлих, которого мы только что выслушали, настроен пессимистично в том числе и потому, что на посту президента США сейчас находится Дональд Трамп, ведь он пообещал выйти из Парижского соглашения по климату. Кристи?

Но если нет политического руководства, если нет политической воли, чтобы предотвратить это массовое вымирание, то что можем сделать мы? Что мы можем сделать? Расскажите нашим зрителям, как можно защитить биологическое разнообразие нашей планеты и спасти планету?

НИК УОТТ: Скажем так: меньше потребляйте, имейте меньше детей, сводите к минимуму наше влияние на наш мир. Некоторые эксперты считают, что мы уже вступили, по их словам, в эпоху массового вымирания. Напомню, последнее массовое вымирание на Земле произошло 66 миллионов лет назад. Это то самое после которого, судя по всему, исчезли динозавры. Так что это важно, и мы должны действовать прямо сейчас, если мы хотим спасти нашу планету и, следовательно, спасти самих себя. Кристи?

Серьёзное предупреждение для человечества. Это очень важно. Ник, спасибо за ваш репортаж.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.