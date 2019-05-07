CNN: последнее предупреждение — в ООН рассказали о миллионе видов на грани вымирания
А теперь поговорим о шокирующем исследовании, посвящённом судьбе нашей планеты. Буквально в течение прошедшего часа был опубликован подготовленный при поддержке ООН доклад о состоянии окружающей среды, указывающий на социальные и экологические угрозы, с которыми столкнулась Земля. И мы виноваты в сложившейся ситуации.
Как показывает исследование, порядка одного миллиона видов находятся на грани исчезновения. Один миллион. Только за последние 50 лет 75 процентов всей земной поверхности претерпели значительные изменения. А загрязнение пластиком в мировом океане стало в 10 раз хуже, чем в 1980 году. За всё это ответственно человечество.
С нами на связи из Лос-Анджелеса корреспондент CNN Ник Уотт. Рада вас видеть, Ник. Спасибо, что поможете нам разобраться в этом важнейшем исследовании. Итак, мы уже знали, что сейчас вся система биологического разнообразия находится в кризисном состоянии. Однако, по данным нового исследования, которое было опубликовано в течение прошедшего часа, ситуация намного хуже, чем мы думаем.
НИК УОТТ, корреспондент CNN: Понимаете, этот доклад должен стать сигналом к действию. Просто задумайтесь о таких фактах: только по сравнению с 1990-ми годами, началом 90-х — это крошечный отрезок мировой истории — так вот с тех пор площадь, занимаемая бесконтрольным «расползанием» наших городов, увеличилась более чем вдвое. И это никак нельзя назвать экологически безопасным.
Спустя несколько лет исследований и шесть дней, в течение которых проходили встречи в Париже, эксперты обнародовали свой доклад — и вот только некоторые из его пугающих подзаголовков.
Порядка 1 миллиона видов сегодня находятся на грани исчезновения. Многим грозит вымирание уже в течение следующих десятилетий. И всё это — из-за людей.
Только за последние 50 лет три четверти всей земли нашей планеты претерпели существенные изменения — из-за человеческой деятельности.
Загрязнение мирового океана пластиком выросло в 10 раз по сравнению с 1980 годом — мы в этом виноваты.
ПОЛ ЭРЛИХ, профессор Стэнфордского университета: Для вида, который именует себя Homo sapiens, «человек разумный», мы ведём себя невероятно глупо.
Всего за 50 лет человеческое население нашей планеты выросло вдвое. Сельское хозяйство задействует всё больше земли, а естественные ареалы обитания остальных видов становятся всё меньше. Мы продолжаем загрязнять, климат продолжает становиться теплее, и вся экологическая система разрушается всё быстрее и быстрее.
145 ведущих экспертов из 50 стран потратили три года на подготовку этого колоссального доклада, в котором они пришли к пугающим выводам.
ПОЛ ЭРЛИХ: Другие организмы на нашей планете нужны, чтобы поддерживать нашу жизнедеятельность. О них не стоит беспокоиться, если вас также не заботит необходимость питаться, дышать, пить чистую воду и так далее. В этом случае вы можете спокойно забыть обо всём этом и умереть.
Авторы надеются, что их работа окажет такой же эффект, как и прошлогодний сенсационный доклад ООН о глобальном потеплении, мобилизовавший «зелёное» движение. А также подтолкнувший политиков к более активным действиям.
Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.
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