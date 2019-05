Fox News: мэр Нью-Йорка объявил «зелёную» войну хот-догам, но всё это ради денег

В рамках американской инициативы по защите окружающей среды «Зелёный новый курс» Нью-Йорк уберёт традиционное для города угощение, хот-доги, и другую мясную продукцию, подвергающуюся технической обработке, из мест, находящихся в муниципальной собственности. Но обозреватель Fox News Мелисса Фрэнсис уверена, что все эти «зелёные» меры — лишь способ выкачать побольше денег из жителей города.

Итак, в 2014 году мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио мог, как и большинство из нас, лишь похвалить хот-доги.



БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Известное традиционное мероприятие Нью-Йорка — чемпионат по поеданию хот-догов, организуемый компанией Nathan's Famous на Кони-Айленде. Это место — сама квинтэссенция Нью-Йорка, я с удовольствием туда приезжаю…



Я сам очень люблю хот-доги Nathan's и при каждом удобном случае их ем.



Но тут Де Блазио внезапно переменил своё мнение. А ведь ему явно понравился тот хот-дог, не правда ли? Но теперь хот-доги — зло. Мэр подписался под нью-йоркской версией инициативы «Зелёный новый курс». И в рамках этой программы Нью-Йорк будет стремиться к тому, чтобы убрать все мясные продукты, подвергающиеся технической обработке, например, хот-доги, из мест, находящихся в городской собственности, включая больницы и школы.



С нами на связи одна из ведущих передачи After The Bell на Fox Business Мелисса Фрэнсис. Мелисса, что же это такое творится?



МЕЛИССА ФРЭНСИС, ведущая: Ещё я веду Outnumbered на Fox News Channel, не забывайте. Но да, хот-догам объявили войну. Мэр Де Блазио насладился своим последним хот-догом и решил, что они нам больше не нужны. Но ведь если присмотреться повнимательнее, это всегда выуживание денег. Это нужно понимать.



Как вы отметили, всё это делается в рамках инициативы «Зелёный новый курс». Мы будем избавляться от подвергающихся обработке мясопродуктов. Вы ведь уже слышали что-то такое о коровах, животных с их газообразованием, от которых нужно избавиться, чтобы сделать нашу планету более пригодной для дальнейшей жизни на ней.



Всё это — часть плана Де Блазио, в рамках которого он также собирается избавиться от зданий с большим количеством окон, никто не будет водить машины, а ещё мы откажемся от пластиковых и местами даже бумажных пакетов. Но при более внимательном изучении видно, что речь никогда не идёт о непосредственных запретах. В действительности вы по-прежнему можете всё это получить, но за отдельную плату.



Вот пожалуйста, пример со зданиями со стеклянными фасадами. Вы всё ещё можете их строить, если хотите, — есть же люди, которые с радостью будут жить в симпатичных гигантских башнях, — но это будет стоить вам миллионы долларов. То же самое и с пакетами. То же самое касается и сборов на услуги повышенного спроса и за транспортную перегруженность.



Основная проблема заключается в том, что в Нью-Йорке уже слишком высокие налоги и люди бегут из города, потому что власти больше не могут предоставлять налоговый вычет по государственным и муниципальным сборам. Они недобрали 3,4 миллиарда долларов с индивидуального подоходного налога, потому что люди покинули штат и не заплатили его. Власти запаниковали и что же, решили меньше тратить? Нет-нет, Тэмми Брюс! Зачем начинать меньше тратить? Нет, они лучше выдумают какие-нибудь новые налоги для всех остальных. Но они прогонят и тех немногих оставшихся здесь дураков вроде меня, отобрав у нас хот-доги и заставив платить за то, что мы живём в домах с окнами.



Я тоже живу в Нью-Йорке.



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Да, вы же переехали из Калифорнии.



Это будет похоже на жизнь Фреда Флинстоуна. Кажется, The (New York. — ИноТВ) Post уже обыграли эту тему. У нас будут дома из камня. И я бы сказала, что сам мэр, сидя в уединении где-нибудь у себя в особняке, может, и сможет позволить себе пару хот-догов. И только мы бедняги не сможем насладиться мясной продукцией. А людям вообще-то нравятся мясные консервы и колбаса. Ну кто откажется от сэндвича с колбасой? Смешно же.



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Я не фанат колбасы, но вот бекон обожаю и ни разу не видела ни одной полоски бекона, которую мне бы не хотелось съесть. Самое интересное в том, что мэр должен защищать интересы народа, но на деле он лишает всех этих вещей людей, которые не смогут иначе себе их позволить. Он отдаёт всё в руки крупным застройщикам, утверждая, что им придётся дополнительно заплатить несколько миллионов долларов, чтобы построить стеклянные фасады. Если вы хотите водить машину в Нью-Йорке, доплачивайте.



Он просто усложняет жизнь народу, чьи интересы, как он утверждает, он защищает. И всё это проходит под прикрытием «Зелёного нового курса».



Да, просто предлог.



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Они утверждают, что делают всё ради защиты окружающей среды, но на самом деле всё ради денег.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.